〈中部〉灌溉水管5連爆 埔里福興路爛到爆

2017-12-07

去年七月迄今 路面常挖挖補補

〔記者佟振國／埔里報導〕到底是誰的錯？南投農田水利會於埔里鎮福興里福興路埋設農業灌溉管線，完工年餘已多次爆管，日前無預警爆管又讓封層不到三個月的路面滿目瘡痍，居民質疑工程設計施工有瑕疵，管線包商則指縣府於道路封層時將排氣閥孔封堵，導致壓力過大才爆管，各執一詞，水利會決定邀相關單位會勘找答案，受損路面也會修復，避免民怨。

埔里鎮守城份圳為福興、牛眠、史港等里重要灌溉水圳，灌溉面積約四百公頃，也是鎮內重要的花卉、蔬果產區，近幾年氣候變遷，一旦久旱不雨，灌溉水源面臨短缺，南投農田水利會決定利用能高大圳的灌溉餘水，改善目前水源不足窘境。

水利會去年斥資三千多萬元，由能高瀑布下方茸坑野溪取水，於福興里福興路埋設三．四公里管線銜接守城份圳，去年七月完工通水，但沿線居民抱怨已發生多次爆管，道路經常挖挖補補，爛路也讓他們行不安心。

福興里長何阿潭表示，印象中一年多來福興路至少有五次爆管紀錄，每次都有四、五處，導致柏油路面破損，路面積水，路過車輛紛紛閃避，好不容易今年十月爭取縣府重新封層，沒想到前天下午又無預警爆管，柏油路面再度炸裂，讓里民傻眼，水利會再不妥善處理，里民醞釀抗議。

管線包商則回應，取水口至路面的高低落差逾卅公尺，為減輕壓力，每隔二百公尺路面都設置一座排氣閥，但福興路上有四座於縣府進行道路封層後消失，懷疑是排氣閥孔堵住，導致壓力過大而爆管；但里民則質疑路面未封層時即有多次爆管紀錄，質疑工程設計施工有問題。

邀集相關單位 水利會追究責任

南投水利會表示，管線長度、材質均按設計施工，先前曾有中華電信施工導致灌溉管線被挖破，以及縣府進行道路封層工程是否有關聯，將儘速邀縣府、中華電信、包商會勘，進一步釐清責任歸屬，目前工程仍在保固階段，也會要求包商修復。