〈中部〉灌溉水管5連爆 埔里福興路爛到爆

2017-12-07

去年七月迄今 路面常挖挖補補

〔記者佟振國／埔里報導〕到底是誰的錯？南投農田水利會於埔里鎮福興里福興路埋設農業灌溉管線，完工年餘已多次爆管，日前無預警爆管又讓封層不到三個月的路面滿目瘡痍，居民質疑工程設計施工有瑕疵，管線包商則指縣府於道路封層時將排氣閥孔封堵，導致壓力過大才爆管，各執一詞，水利會決定邀相關單位會勘找答案，受損路面也會修復，避免民怨。

埔里鎮守城份圳為福興、牛眠、史港等里重要灌溉水圳，灌溉面積約四百公頃，也是鎮內重要的花卉、蔬果產區，近幾年氣候變遷，一旦久旱不雨，灌溉水源面臨短缺，南投農田水利會決定利用能高大圳的灌溉餘水，改善目前水源不足窘境。

水利會去年斥資三千多萬元，由能高瀑布下方茸坑野溪取水，於福興里福興路埋設三．四公里管線銜接守城份圳，去年七月完工通水，但沿線居民抱怨已發生多次爆管，道路經常挖挖補補，爛路也讓他們行不安心。

福興里長何阿潭表示，印象中一年多來福興路至少有五次爆管紀錄，每次都有四、五處，導致柏油路面破損，路面積水，路過車輛紛紛閃避，好不容易今年十月爭取縣府重新封層，沒想到前天下午又無預警爆管，柏油路面再度炸裂，讓里民傻眼，水利會再不妥善處理，里民醞釀抗議。

管線包商則回應，取水口至路面的高低落差逾卅公尺，為減輕壓力，每隔二百公尺路面都設置一座排氣閥，但福興路上有四座於縣府進行道路封層後消失，懷疑是排氣閥孔堵住，導致壓力過大而爆管；但里民則質疑路面未封層時即有多次爆管紀錄，質疑工程設計施工有問題。

邀集相關單位 水利會追究責任

南投水利會表示，管線長度、材質均按設計施工，先前曾有中華電信施工導致灌溉管線被挖破，以及縣府進行道路封層工程是否有關聯，將儘速邀縣府、中華電信、包商會勘，進一步釐清責任歸屬，目前工程仍在保固階段，也會要求包商修復。

  • 管線施工包商質疑是縣府進行道路封層時將原有的排氣閥孔封堵導致壓力過大而爆管。（記者佟振國攝）

    管線施工包商質疑是縣府進行道路封層時將原有的排氣閥孔封堵導致壓力過大而爆管。（記者佟振國攝）

  • 埔里鎮福興路下方的農業灌溉管線無預警爆管，導致封層二個多月的路面破損。（記者佟振國攝）

    埔里鎮福興路下方的農業灌溉管線無預警爆管，導致封層二個多月的路面破損。（記者佟振國攝）

  • 總長三．四公里的灌溉管線，每隔二百公尺會設一個排氣閥減壓。（記者佟振國攝）

    總長三．四公里的灌溉管線，每隔二百公尺會設一個排氣閥減壓。（記者佟振國攝）