〈中部〉癌母獲善終 退休消防員用音樂慰病友

2017-12-07

〔記者曾迺強、林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣退休消防小隊長邱伯禧，因母親李翠英罹癌時受大林慈濟醫院醫療人員細心照顧，臨終前登記為該院首位捐贈大體的患者，他懷抱感恩之心，五年來偕同太太曾銀美，每週五上午赴醫院大廳吹奏黑管，撫慰病友及家屬，慈濟基金會創辦人證嚴法師昨到院主持歲末溫馨座談，感謝邱伯禧的貢獻並聆賞他吹奏「感恩的心」等曲目。

邱伯禧在民國六十年進入高雄市警察局消防警察隊服務，常奉派擔任水中打撈大體工作，餘暇加入消防警察樂隊擔任黑管手，以音樂自娛。

十五年前他從嘉縣消防局溪口分隊退休後，在家照顧罹患腦癌的母親，其母後來入住大林慈濟醫院心蓮病房（癌末照護病房），他在病房吹奏樂曲給母親聽，也分享給其他病友與家屬。

邱伯禧說，母親過世後捐出大體，他為感謝醫護人員，受邀至醫院當音樂志工，表演台語老歌鼓勵病友，他昨在證嚴法師及信眾面前分享生命歷程。

兄弟檔中風 生活待援

嘉義縣布袋鎮民李天裕、李天財兄弟檔，弟弟十年前中風住院，哥哥不離不棄，當廟公的薪資幾乎全用來支付弟弟的醫藥費，但李天裕去年九月腦幹出血，嚴重中風，兩人都在衛生福利部朴子醫院住院，親友協助請領保險金等已近用罄，如今欠款十三萬多元，陷入困境。

朴子醫院院長蔡宗龍說，將請社工尋求社會資源，有意協助者可洽布袋鎮民代表李志榮0913-525808，或朴醫社工室05-3790600轉355。