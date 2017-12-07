〈中部〉「雲林食通信」發行 盼拉近農民與消費者距離

2017-12-07

〔記者林國賢、廖淑玲／雲林報導〕拉抬農業、照顧農民，雲林縣府昨發表「雲林食通信」試刊號，盼拉近消費者與農民距離；縣內兩家有線電視業者則認購兩百份小農產品捐給實物銀行，縣長李進勇感謝各界對農業照顧，他也前往虎尾勘查落花生，強調中央與地方已全力穩定價格，照顧農民權益。

日本食通信聯盟執行長江守敦史表示，日本農業生產與消費人口比例約二比九八，結構與台灣相近，日本食通信搭起消費者與農民平台，促進雙方溝通，獲得日本政府「地方創生大臣賞」肯定，很開心在雲林多了共同奮鬥的新夥伴。

李進勇表示，農民在耕作時不僅付出勞力，更注入愛心、農業理念，縣府希望透過食通信發行闡揚農業的價值觀，縮短農業生產者與消費者距離，讓兩者不再只有冷漠的機械式消費關係，建立疼惜農民、珍惜農作的觀念。

「雲林食通信試刊號」以柳丁為主角，呈現一道道食材是如何從耕作、採收、運銷，最後交到消費者手中的故事，傳遞生產者對食物的用心與人生哲學，希望藉此鼓勵消費者來到產地，更深入了解雲林這塊土地。

花生價格不好，李進勇昨勘查時表示，農糧署已公告國產落花生購儲，補助購儲單位相關工資、倉儲與運費等每公斤二元，雲林縣政府再加碼補助花生農民每公斤三元，請農民放心。