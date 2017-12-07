〈中部〉嘉油鐵馬道設路阻 挨批不友善

2017-12-07

單車卡卡 輪椅、嬰兒車也進不去

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府運用台灣中油公司舊運油鐵道修築的「嘉油鐵馬道」，全長三．一公里，但自行車專用道沿線設置四十六組不銹鋼矮路阻，市議員蔡文旭昨在定期會總質詢時，指路阻雖為阻擋機動車輛進入，卻犧牲自行車族權益，也造成身障朋友、推嬰兒車的民眾無法進入，環境不夠友善，應改善；市長涂醒哲允諾全盤檢討，不會讓鐵馬道成為障礙重重的自行車道。

涂醒哲︰將全盤檢討

市府交通觀光處代理處長黃緒信表示，嘉油鐵馬道適用道路交通管理處罰條例，民國一○一年就在沿線立牌禁止機動車輛進入，違者處九百元以上一千八百元以下罰鍰；不過，至今未曾開罰，因鐵馬道沿線僅重要路口有監視器，其餘靠民眾拍照、錄影提供影像逕行舉發。

交觀處觀光發展科長林靖淳說，原有木作短柱型路阻高度約三十五公分，容易卡住自行車踏板妨礙通行，去年九月底將不堪使用者換成高約二十公分的ㄇ字型不鏽鋼矮路阻，留下仍堪用者，方便自行車族通過；另外，為友善身障人士及年長者，也在民生南路站設置試驗性的不鏽鋼Ｔ字擋。

蔡文旭還說，自行車專用道沿線部分紅磚塊的伸縮縫下沉凹陷，造成車友騎乘不舒服；林靖淳回應，紅磚塊係屬工程伸縮縫作用，每六公尺設置一組，全線約一千組，功能為避免大面積澆置混凝土導致熱脹冷縮時，造成地坪龜裂，去年改善十六處缺失，明年持續辦理。