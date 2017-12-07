〈中部〉一毛未刪 投縣明年度總預算三讀

2017-12-07

二三九‧一八億元歲出預算 全通過

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣議會昨三讀通過一○七年度縣府總預算及附屬單位預算案，民進黨團議員雖提案要求逐條審查各單位預算，並刪減資源開發基金，但經議員們舉手表決未通過，最後二三九‧一八億元歲出總預算一毛未刪，悉數通過，惟也通過羅美玲議員提案，附帶決議縣府自籌的一億元前瞻基礎建設配合款，須在中央補助款撥下後，才能報議會按比例動支。

對此，議會民進黨團總召陳翰立表示，民進黨也不想替縣府浮編的預算背書，無奈該黨議員僅九人，只佔三十七分之九，雖想刪預算，但在國民黨及多數偏向國民黨的無黨籍議員護航下，表決都不會過，希望縣府能真正將每筆錢花在刀口上，避免債留子孫。

多今年廿億 議長︰讓縣府好好建設

國民黨籍議長何勝豐則指出，考量縣府近幾年減債有成，財政狀況有改善，加上明年度總預算雖比今年多出約二十億元，但其中有十七億元係中央補助款，為讓縣府好好建設，才未刪預算。

南投縣議會第十八屆第六次定期會昨最後一天議程，進行明年度總預算等議案二、三讀會，民進黨議員陳昭煜、陳翰立發言時要求縣長林明溱就日前在議會爆粗口一事向該黨團道歉；林永鴻、賴燕雪、羅美玲、張志銘、許阿甘及廖梓佑議員則提案要求大會逐條審查各單位預算，並認為縣府近幾年來每年資源開發基金收入都編列約十五億元預算，但實際達成率約僅三至五成，明顯浮編，要求刪除部份預算。

惟國民黨議員蔡宜助、李洲忠、蕭志全、簡景賢、洪明科及曾振炎等人認為單位預算已在各審查小組審議通過，若又在大會逐一討論，浪費大家時間，也反對刪減資源開發基金，並認為民進黨團藉由程序問題及冗長發言，杯葛議程進行，令人無法接受，紛紛拍桌怒嗆，場面數度火爆。

另民進黨南投縣黨部助理昨在議會旁聽席錄影直播，以及黨部執行長曾琮愷要進入記者席，均遭警衛制止，雙方爆發口角衝突，陳翰立質疑當時國民黨南投縣黨部主委洪榮章也在記者席旁聽，議會為何雙重標準？議長何勝豐獲悉後，隨即請洪榮章到旁聽席。

惟議會事後強調，根據議會現行規定，旁聽民眾確實不能錄影、錄音，非記者也不適合在記者席，是否恰當，將再檢討。