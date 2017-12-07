〈中部〉抗濁水溪揚塵 議員建議教室裝氣密窗

2017-12-07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕濁水溪揚塵問題短期無法改善，縣議員李明哲表示，雲林縣府每年都把錢花在洗掃、調查數據等防制工作，在污染源無法改善前，建議從雲林縣空污基金中提撥經費，逐年針對濁水溪南岸學校教室裝設氣密窗、空氣清淨機，讓孩子先遠離污染。

李明哲︰每年空污基金提撥3成

濁水溪揚塵問題已久，從西螺溪州大橋到麥寮出海口長達廿二公里的易發生區，每年入秋到隔年春天長達半年，沿岸居民都得忍受「吃飯拌沙」的惡劣空氣品質環境。

李明哲指出，每年入秋後鼻子過敏情況加劇，東北季風增強時屋外根本無法久站，日前到二崙鄉一處喪家弔唁，當天風勢強勁揚塵嚴重，才站一下靈堂桌面已覆蓋厚厚一層沙。

李明哲認為，多年來空污基金花費大筆錢在濁水溪揚塵防制工作，都是用在宣導、洗掃、監測、調查等工作，結果只是告訴大家污染情況很嚴重，卻沒有更有效的實質作為，沿岸住戶還是要繼續忍受惡劣生活品質。

為了讓學童安心就學，西螺文昌國小率先爭取經費，去年在每間教室裝設一台空氣清淨機，校方表示，裝置後室內空氣品質提升九成以上；李明哲昨天建議，濁水溪揚塵要根本改善還需一段時間，在污染源沒解決之前，建議縣府每年從空污基金中提撥三十％經費，針對濁水溪沿線各鄉鎮學校教室設置氣密窗或空氣清淨機，讓學生可以在清新環境中學習。

環局︰法令待釐清 爭取教部補助

雲林縣環保局代理局長張喬維指出，雲林空污基金一年約有二億元，是否可用於裝設氣密窗、空氣清淨機，法令面需進一步釐清，縣府也會向教育部爭取補助，針對濁水溪揚塵問題，中央應跨部會協助改善。