〈南部〉真的假的? 釋迦牟尼佛對你比YA

2017-12-06

法相手勢中指與食指併攏

〔記者洪瑞琴／台南報導〕創建於明朝永曆年間的台南竹溪禪寺有尊釋迦牟尼大佛，法相手勢「中指與食指併攏」，跟一般常見大佛手印很不一樣，民眾發揮想像力說「祂對我比YA」、「佛看到你超開心」、「雙雙對對、萬年富貴」；也有人KUSO說「那是問你，有煙來一支吧！」「其實是佛祖在比no、no、no（搖來搖去）」。

竹溪寺表示，這尊大佛很早就存在寺內，相傳是「唐山師傅」製作，大佛法相一直都是這樣，如同說法講道時就會有的自然手勢，院內修眾早就看習慣。

協助文物記錄整理的台南市文化資產保護協會人員表示，竹溪寺保留一塊清代古匾，初步推判寺院有百年以上歷史，可是寺院也歷經多次整建，該尊大佛是泥塑雕像，可能是佛教雕塑藝術傳到台灣，雕塑工匠不同時期的大佛造型變化，至於寺內文物年代，尚待進一步嚴謹考證。

據了解，釋迦牟尼大佛常見手印，例如「無畏印」，是屈臂上舉於胸前，手指自然舒展，手掌向外，代表佛為救濟眾生的大慈心願；「說法印」是以拇指與中指（或食指、無名指）相撚，其餘各指自然舒散，象徵佛說法之意。幾種常見大佛手印中，「中指與食指併攏」就很罕見，實在令人嘖嘖稱奇，亦有信徒解釋意指「不二法門」。