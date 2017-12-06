〈南部〉蔡瑞頒後壁無醫里 駐診 長者稱仁醫

2017-12-06

〔記者王涵平／後壁報導〕「不要吃冰的喔！」「愛穿呼燒喔！」醫師蔡瑞頒在後壁區無醫里駐診已兩年，對偏鄉醫療感觸多，希望未來結合長照、在宅醫療、臨終關懷等，讓民眾從生到老死，在社區就能獲得妥善照顧。

新嘉社區活動中心一早就有阿公阿嬤報到掛號，這是後壁區無醫里巡迴醫療站之一，蔡瑞頒從健保雲端系統查看患者的就醫用藥紀錄，詢問身體狀況，診斷之後即可開藥。

透過健保雲端系統 了解用藥

蔡瑞頒表示，鄉下長者多關節炎、慢性病，如高血壓、糖尿病等，很多人以往都在大醫院拿藥，現在擔心在社區看診怎麼辦，因此現在透過健保雲端系統就可知道就診情況與用藥，在社區一樣可以拿藥，相當方便，也很高興區公所與里民都很支持。

巡迴醫療 目前共六里開設

後壁區長魏文貴表示，三年前到職時發現後壁區老年人口比例超高約達廿四％，因此思索長輩如何能在社區就診。爭取蔡瑞頒診所協助無醫里計畫，並獲得衛生局及健保署的支持，設立「無醫里巡迴醫療站」，每週以診所巡迴醫療方式，為偏鄉里民服務，目前共有烏樹、仕安、平安、新嘉、新東、竹新等六里開設，蔡瑞頒醫師犧牲奉獻，里民都稱讚是仁醫，今年區政考核也蟬聯全市第一名。

從小喜歡看掌中戲的蔡瑞頒，曾自製戲棚、寫劇本、表演掌中戲，宣導醫療衛教，也常前往有需要的偏鄉社區義診，去年還曾隨佛教團體前往緬甸為小沙彌義診皮膚病，表演掌中戲宣導衛教知識。

新嘉里長張細雲說，後壁區是健保署公告醫療資源不足地區，居民因交通不便及年長退化問題，必須由親友協助或子女接送才能就醫，但鄉下地方年輕人多外出工作，往返接送長輩就醫很不方便，即使有醫療專車接送，但到了醫院就醫流程仍耗時，一個基本看診及拿藥就需耗費一整個上午，因此有醫師到社區駐診對里民實在是福音，阿公阿嬤都稱讚不已。

七十三歲新嘉社區發展協會理事長呂春女也讓蔡瑞頒看診，她表示，社區老者三公里內就可步行至社區活動中心，獲得基本醫療服務，還可與志工泡茶聊天、參與活動，一舉數得。