〈南部〉5花海27公園 明年春節可賞花

2017-12-06

城市變裝 預計明年元月盛開

〔記者王榮祥／高雄報導〕二○一八高雄春節花海計畫正式起跑！高市工務局養護工程處昨表示，將由五片田野花海、加上廿七處重點公園的花卉植栽，打造高雄成為繽紛多彩的城市，預計所有花卉可在明年元月盛開，迎接新年到來。

高市府每年十二月底至隔年三月，均會推出花海計畫，營造年節快樂氣氛，也提供民眾優質休憩空間。

養工處說明，今年共有五片田野花海、搭配廿七處重點公園變裝，組成城市花卉美學，五片田野花海分別在美濃中正湖畔、杉林、六龜、永安、佛陀紀念館旁。並說 ，田野花海視地理條件，栽植波斯菊、向日葵、百日草等，近期將陸續進場播撒種子，估算明年元月中旬前後即可盛開。

雙湖公園 種20公頃大波斯菊

廿七處重點公園包括雙湖森林、右昌森林、凹子底森林、衛武營、五甲、鳳山、水映、旗山、鼓山、民生圓環、幸福川沿岸等，將栽植金魚草、四季海棠、鼠尾草、矮牽牛、馬纓丹、仙丹、九重葛等多款花卉。

其中由覆鼎金公墓遷葬後改建的雙湖公園，是今年花海計畫的新成員，預計在一萬四千八百餘墓塚遷移後，空出的廿公頃黃土山坡上，栽植多色系的大波斯菊，並運用地形設計成階梯花海，預料將成為花海計畫的新亮點。

養工處表示，雙湖公園花海過後，將栽植以台灣欒樹為主軸的樹林，屆時每逢秋冬就會開花，也不會散發奇怪味道。

養工處強調，除選擇多彩花卉，重點公園的花海計畫會以區塊或帶狀方式，展現花卉特色與整體景觀，同時加強重點公園綠地本身綠美化，讓公園變裝、城市變美。

又說，花海計畫預期自今年冬季延續到農曆年春節，其中位於高市凹子底森林公園植栽，近期已有部分陸續開花，可能在十二月下旬即可綻放。

工務局邀請市民朋友及遊客，至高雄各個公園與田野花海遊憩並打卡留念，同時呼籲民眾發揮公德心、愛護環境，共同珍惜每株被費心照顧的植栽及綠地，讓大家一起感受高雄的美好與努力。