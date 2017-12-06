〈南部〉金樽盃國際調酒賽 東專13生拿26獎

2017-12-06

〔記者張存薇／台東報導〕台東專科學校選手參加金樽盃國際調酒大賽傳佳績，十三位選手苦練三個多月，共抱回廿六個獎項，其中四年級學生蔡威廷挑戰國際職業組、拿下沖繩會長獎，明年也將跨洋到日本沖繩比賽；餐旅管理科助理郭鳳怡陪學生練習，也挑戰自我，更以自家生產的鳳梨為主題、一舉拿下杯飾創意組冠軍。

東專餐旅管理科學生參加餐服技術社，學習課程中沒教的調酒、裝飾等項目，這次比賽得獎包括高中職組傳統調酒佳作翁廉竣、楊志謙、廖國富，大專組傳統調酒季軍尤毓均，佳作蔡威廷、蔣家蕙、陳丁源、林黃順詳、楊忠豪、蘇韋綸、蘇毅家，杯飾創意組冠軍郭鳳怡、季軍周立淮、佳作尤毓均、廖國富、楊志謙、楊忠豪、林黃順詳，花式餐巾折疊組佳作郭鳳怡、周立淮、尤毓均，國際職業組佳作陳丁源，理事長獎蘇韋綸、蘇毅家、陳柏豪，沖繩會長獎蔡威廷。

指導老師鄒慧芬說，這些選手九月開學後每週苦練兩個晚上，賽前更是每週練四個晚上，獲得廿六個獎項是所有參賽選手之冠。

拿下大獎的蔡威廷明年寒假也將進入大飯店實習，還要代表東專到日本沖繩比賽，他說，進入社團後才開始學調酒，發現要了解酒種類、特性，還要觀察客人，技術與言談都是很重要的學習，要學的還很多。郭鳳怡表示，未來希望以學到的技術結合農特產品，幫助在地小農行銷。

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