〈南部〉台東原民處預算書 引爆議員口角

2017-12-06

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣議會昨天繼續審查明年度總預算，原住民族行政處預算面向廣，多位議員關心，審議進度也減緩，還意外引發議員口角，議員林參天認為原民處預算內容說明不清楚，還說：「要清點人數時就會動員、靠動員湊人數審議」，引發議員江堅壽不滿，直指不應情緒發言、不尊重其他人，經議員張卓然、副議長陳宏宗緩頰，衝突沒擴大，明天續審。

原民處預算高達五億元，其中原民地區公共建設預算就高達一．三二億元，另有文化健康站七千五百萬元預算、原住民保留地禁伐補償及造林回饋預算更高達兩億元，包括議員林琮瀚、張全馨嵐、蔡玉玲等人均一一提問。

林參天不滿指出，預算書才幾張紙就上億元，而要原民處提供資料、原民處不給，因此要求清點人數，陳宏宗先裁示休息十分鐘，之後因多位議員在場關心，人數過半，持續審預算，但林參天再度不滿原民處預算寫的不詳細，雖然原民處長吳慧琴說明，公共建設預算為事先匡列、待地方公所提出計畫後審核再核撥，因此沒有細項，但林參天不接受，還說要清點人數，且直指「只要清點就動員、有的人連審到預算第幾頁都不知道」，引發江堅壽不滿。

江堅壽說，審查預算請針對內容，不應攻擊他人，也要求主席制止和預算無關的發言，因為已超過中午十二時，陳宏宗宣布散會。