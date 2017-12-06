〈南部〉選區調整基準人口出爐 屏東立委恐少1席

2017-12-06

〔記者侯承旭／屏東報導〕中選會將檢討各縣市立委席次與選區，屏東縣十年來扣除原住民後的總人口數減少七．二萬人，二○二○年立委改選恐減少一席。

選罷法規定，立委選區每十年檢討一次，上一次立委選區變更是在二○○七年一月底公告，中選會應在今年重新檢討各縣市區域立委名額分配及選區，以各縣市今年十一月底人口數為計算基準。

區域立委席次計算 須扣除原民

根據屏東縣民政處最新統計，今年十一月底全縣人口為八十三萬三百餘人，其中原住民人口為五萬九千餘人。

區域立委席次計算基準是依據各縣市扣除原住民後的總人口數，上次選區調整時，屏東縣扣除原住民的總人口為八十四萬三千餘人，今年十一月底扣除原住民則只剩七十七萬一千餘人，十年來總計少了七萬兩千餘人。

屏東縣10年來 少了7萬2千多人

屏東縣目前有三席區域立委，分別是蘇震清、鍾佳濱、莊瑞雄，都是民進黨籍；依公式計算，二零二零年立委選舉屏東縣將少一席。

中選會本月將討論立委席次分配

中選會將在本月討論立委選區名額分配原則，明年一月起由各縣市召開公聽會討論選區調整、五月底前將立委選區變更案送立法院審查。

只剩兩席不公平 縣府已函中選會

身兼屏東縣選委會總幹事的民政處長鄭文華表示，屏東縣幅員遼闊，人口八十三萬人，若只剩下兩席立委，對照人口僅五十餘萬的縣市也是兩席立委，對屏東不盡公平，縣府已函文中選會表達立場。

選罷法也規定，有關立委選區變更案，若立法院未能於期限內完成同意，由行政、立法兩院院長協商解決之。立法院長是屏東出身的蘇嘉全，政壇對於立委席次維持現狀仍抱「一絲希望」。