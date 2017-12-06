〈南部〉延平紅葉村遷建 災民籲保留老家

2017-12-06

莫蘭蒂重創 判為不安全區域

〔記者王秀亭／台東報導〕去年九月莫蘭蒂颱風重創台東縣延平鄉紅葉村，因受災的一至三鄰位於不安全區域，五十戶受災戶必須遷建，原有老家位在水保緩衝綠帶，面臨拆除命運，受災戶疾呼老家不要拆，縣府原民處表示，目前測量作業暫緩，已將居民意見反應給中央。

原建物位在水保緩衝帶 面臨拆除

位於紅葉國小下方的永久屋，自四月動土後，原本預定最快今年中秋節前完工，迄今僅完成主體建築，延平鄉公所秘書、受災戶之一胡武仁表示，永久屋是灌漿工程，基於未來入住的安全，受災戶都願意等待。

盼保留 當做農用資材室

就在永久屋進入室內粉刷、管線安裝工程之際，受災戶卻憂心完工後，原本受災的老家要拆除，胡武仁說，每棟永久屋有大小之分，坪數在十八至三十六坪之間，空間較原有住宅小，坦白而言僅能供睡覺、吃飯、休息之用，但受災戶幾乎都是農戶，永久屋沒有多餘的空間可擺放農具，農地也多位在原住家附近，盼保留做為農用資材室，或可種菜或養雞鴨等。

原民會布農族族群委員伊藍‧明基努安則提出留屋的五大原因，原建築物可為土石流防沖建物，省下再興建防沖水泥牆經費；受災戶可當倉庫；老家是受災戶心中的一塊肉，同時可作為生活文化教育傳承屋，再加上其他縣市受災戶也未有拆舊屋的案例。

原民處：將把居民意見向上反應

縣府原民處部落建設科長呂朝陽指出，農委會水土保持局經過半年監測，認為致災山坡地的上半部仍有崩塌之虞，而將受災區域劃定為不安全區域，現有老家區塊將做為水保緩衝綠帶，因而有拆除必要。

呂朝陽表示，日前邀集部落族人說明，以利後續測量及補償金、獎勵金的估算與發放事宜，面對受災戶不拆老家的期盼，已完整記錄，會將意見向上反應，並持續與受災戶溝通，目前測量等作業已暫緩。