〈南部〉灰色的左營 空污連2年全市最嚴重

2017-12-06

今年空品監測 橘色以上136天

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市連兩年空污最嚴重是左營區，光今年空品監測橘色以上達一百三十六天，市府環保局表示，左營受限三山環繞，加上鐵路地下化施工，民眾改道候車壅塞怠速，致污染物盤旋上空，預估工程明年十月完工，車流量緩解後，情況可望改善。

去年是全國空氣最差地區

根據環保署統計，高市左營區連兩年空污最嚴重，去年AQI空氣品質監測橘色以上高達一百五十六天，是全國空氣最差地區，今年統計一月至十一月底，AQI橘色以上有一百三十六天，其次是楠梓區一百三十四天。

受三山環繞及塞車怠速排煙影響

環保局表示，高市山區空氣最好，根據市區十二個測站，今年空污天數最少是大寮區，AQI橘色以上僅八十三天，其次是美濃區八十九天；左營區去年空品良好有一百一十天，今年到上個月底有九十四天。

環保局今年六至十月監測左營區五個月，發現上班交通尖峰時間上午七至九時，空氣污染物濃度明顯上升，一氧化碳濃度比交通離峰時間增加一．五倍、PM2.5濃度增加一倍、非甲烷碳氫化合物增加一．四倍，研判是交通壅塞怠速因素。

值得一提的是，中油煉油廠已停止操作、東南水泥迄今未復工，左營區目前無工廠營運，卻受限地形影響，半屏山、壽山、龜山環繞，阻擋氣流擴散不佳，造成污染物盤旋上空。

尤其鐵路地下化工程施工，翠華路地下道封閉，民眾駕駛汽、機車改走崇德路平交道，造成交通流量大增，加上交通尖峰時間火車班次多，每次候車約三至十分鐘，形成移動式污染源，研判候車壅塞怠速，造成左營空污加劇。

南部反空污大遊行 17日上街頭

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄冬季的空污問題嚴重，南部反空污大聯盟發起反空污連署，宣布十二月十七日將上街頭遊行，呼籲政府拿出具體解決空污的辦法。

南部反空污大聯盟表示，截至昨天，反空污連署累計有一二八位教授、一二三位醫師、三百位中學教師響應，總計共有一千六百人連署。十二月十七日下午一點，南部反空污大遊行將從凹仔底捷運站出發，並提出四點訴求。