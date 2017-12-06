〈南部〉流感高峰將至 台東疫苗接種率低

2017-12-06

〔記者王秀亭／台東報導〕今年冬天冷得慢，公費流感疫苗從十月開打至今，台東縣接種率與去年同期相較偏低，隨著氣溫逐漸轉冷，台東縣衛生局表示，縣內公費流感疫苗所剩有限，全縣加起來不到四千支，尤其是六個月以上、八歲以下幼兒疫苗，庫存劑量只剩三百三十七支，提醒家中有須再接種第二劑疫苗的幼童，要盡速接種，才能在流行期來臨前產生抗體。

3歲至入學前幼童接種率 低於全國平均

大陸冷氣團南下，氣溫驟降，流行性感冒從十二月進入流行期，隔年一、二月達到高峰，衛生局疾管科表示，流感疫苗開打時，縣內施打率快速攀升，但這幾週速度趨緩，六十五歲以上老人的接種率只有四十六點二％，五十歲至六十四歲民眾更低，僅十八點一％，三歲以上至入學前幼童未曾接種者，第一劑接種率僅十七％，第二劑更是不到三％，皆低於全國平均值。

疾管科長鍾明霞提醒，疫苗用罄，疾管署即不再增購，縣內幼童疫苗只剩三百卅七劑，部分需保留給打完第一劑，兩週後再接種第二劑幼童，隨著疫苗接種接近尾聲，避免劑量不足，若未在月底前接種第一劑者，即無法接種。

台東市衛生所主任張裕君表示，這兩週接種率確實有比較冷清，由於今年新增許多公費接種對象，例如身體質量指數（BMI值）大於等於三十者、五十至六十四歲民眾、六個月以下嬰幼兒父母、慢性肝病等，符合公費接種民眾並不知情，呼籲民眾接種後兩週才會產生抗體，隨著氣溫逐漸轉冷，現在接種正是時候。