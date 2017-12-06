〈南部〉潮州空品全國最糟 11月有26天不良

2017-12-06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年九月底公告區域空品惡化防制措施，但十一月潮州還是全國「最衰」，根據環保署空氣品質監測網不良日數月報表顯示，空氣品質不良（AQI 一百以上）達二十六天，居全國各測站之冠，屏東市不良日也有二十一天；接下來漫漫冬日，縣民還有得熬。

環署空品監測網統計 屏市也達21天

環保局今年空污季前夕公告「屏東縣區域空品惡化防制措施」，依AQI大於一百至四百，分五級採取不同措施，包括達一百五十紅色警戒時，當天要求工廠執行減產二％，營建業每三小時工地內外洗掃、管制老舊車輛特定區行駛等，大於二百紫爆等級時，工廠污染源減產二十％、限制老舊車輛行駛等。

但根據環保署監測，潮州十月空品不良日就有十八天，和高雄的仁武、林園並列全國最多，十一月又飆到二十六天，居民一個月只有四天吸到乾淨空氣；十二月一日至四日天天有紅害，五日也達橘色提醒，空品均不良。

環團：空污源來自高雄 應求償

屏縣環保聯盟常務理事洪輝祥表示，其實南部空污來源，移動污染源約佔三成、固定污染源占五成，高屏大型排放工廠約六百多家中，屏縣不到廿家，除要求中央加強控管固定污染源，屏東縣政府也應向高雄市政府強力施壓，要求補償，不能再坐視屏東縣民成為受害的「環境難民」。

環局：盼明年如期實施空品淨區

環保局長魯台營解釋，縣府努力應變及防護，空品不良率從一○三年三十％降至一○五年二十六％，也已向環署爭取補助，希望明年如期推動潮州地區空品淨區管制計畫，目標一年削減PM2.5約十三．九噸排放量，降低紅色警戒日二％至三％。

屏縣環盟則建議，空品短時間無解，縣府更應向中央爭取，補助屏縣空污嚴重區每家戶空氣清淨機，至少先顧縣民健康。