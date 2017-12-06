〈台北都會〉南洋北流補助6大學 議員諷柯想當總統

2017-12-06

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今年前往印度、馬來西亞參訪交流，訂定「南洋北流」北市ICT南鑽人才匯流計畫，補助兩國僑外生，由北市地方教育發展基金動用逾三千萬元，補助台大、清大、交大等六所大學，北市議員砲轟大學非地方教育，把教育基金當提款機，還嘲諷市長柯文哲「想做總統」。

教育局︰當人才交流平台

對此，北市教育局長曾燦金表示，北市因應國際交流、產官學合作，並採策略聯盟與國內大學合作，例如鼓勵姊妹市的學生來台學中華文化，藉由連結產官學，讓來台留學的學生留下來工作，才提出南洋北流計畫；在其他歐美國家，地方政府也可做為交流平台。

台北市議會教育委員會昨審議教育局明年度預算，市議員王鴻薇指出，南洋北流計畫並無編列相關預算，調資料發現，補助就讀台、清、交、台科大、北科大及北市大等六所的資訊與通訊科系的印、馬兩國的僑外生，每學期四十名，學雜費每學期四萬元、住宿費三千元，經費來源為教育基金三○八四萬元。

王鴻薇大罵「荒謬」，揚言將教育局長的特支費預算刪成一元。教委會召集人、市議員吳世正說，地方教育基金為何補助大學？痛批柯市府違反教育基金用法，亂用教育基金，成了伴手禮，去國外當散財童子。

市議員汪志冰說，補助台大的外籍生和北市教育局無關，教育局長不是教育部長，地方補助讓人覺得柯要選總統。多位議員認為，該計畫與資訊相關，也與產業界發展有關聯，應由資訊局或產業發展局編列預算，不該動用教育基金。

教育局科長諶亦聰坦言，此一政策，北市曾找中央討論，能否分擔經費，但各界認為要先做出成績才要補助，市府決定目前仍在人才交流階段，先由教育局辦理，後年再視情況能否由產發局或資訊局分擔經費。