〈台北都會〉老人預算聚焦交通 議員促關注弱勢

〔記者蕭婷方、黃建豪、蔡亞樺、周彥妤／台北報導〕台灣即將邁入高齡社會，老福政策所擴及的市民逐年增長，北市長柯文哲上任第一年大砍每年七億敬老禮金，引起社會討論，當時柯掛保證會用在長久性的老人福利硬體建設，「還是用在老人身上」，日前還高調批其他縣市發錢是「政策買票」。不過，攤開北市一○七年度與長者相關預算，大多都聚焦在交通補助。
細觀柯市府一○七年度重大銀髮族預算編列，社會局含相關社福基金一○七年度共編列五十三．四億元，較上年度四十九億元，僅小幅增長四．四億元，增幅全聚焦「敬老卡」，老人乘車補助大增四億元。
交通局方面，補貼長者公車、捷運及計程車半價優惠，以一○五年金額推估，總補貼金額共七．五六億元，明年度部分則未有具體預算數，未能計算增減。
觀光傳播局編列預算二五九六萬元推「長青樂活遊台北」，由觀傳局規劃遊程路線，補助北市各里出車一至三車參觀市政。
北市議員王鴻薇指出，老人福利多用於交通補助，反讓需要關懷的獨居老人，享受不到新增的利多。
華山基金會志工張家瑜以長年服務在地獨居長者經驗分享，接受服務對象有一大塊為無自主能力長者，舉辦活動邀長者出門互動，就要多安排志工到家協助。
此外，北市衛生局多編列三千萬推動「健康促進」、「照護補貼」及「心理衛生」三大編列方向；加碼健康檢查、肺炎鏈球菌公費免費疫苗也擴大至六十五歲以上者。
北市議員許家蓓建議，老人福利政策應通盤檢討、向外清楚說明，才能減少相關爭議，社會局也應該關注經濟更弱勢的老人。
社局︰定時問安獨老、送餐服務
對此，社會局長許立民再次說明政策目標，乘車補助是為讓長者能走出家門樂活，除此之外相關老人福利場館建設今年也編列了近六億元，有做長遠性的規劃；今年新增石頭湯計畫等社區整合服務，就是要讓健康、醫療到失能整體照顧。
至於經濟弱勢與獨老部分，許立民則表示，現行獨老均有定時問安，列冊者有送餐服務，衛生局也有送醫療到家的「藍鵲計畫」，今年居家無障礙計畫也有擴大辦理。