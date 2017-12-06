〈台北都會〉懲處3活動亂象 柯挨批雷大雨小

2017-12-06

台大濺血、世大運鬧場 將不懲處

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年八月至十月短短三個月期間，台北市接連發生世大運遭反年改團體鬧場、台大校園活動濺血、重陽敬老活動失控等亂象。市長柯文哲日前赴議會總質詢，辯稱市府會檢討改進，迄今卻仍未提出懲處名單，外界質疑根本是以拖待變。市府高層透露，重陽敬老活動一定會進行懲處，至於其他兩案，「皆已定調不會懲處相關人員」。對此藍綠議員皆大表不滿，要柯市府負起政治責任。

重陽敬老活動 擬懲處基層公務員

北市議會民進黨團總召許淑華發現，重陽敬老活動主辦單位社會局、大地處中，社會局不但全身而退，目前送進人評會的懲處對象，甚至是大地處最基層的承辦人員。許淑華痛批，市長做事憑個人喜好，把基層公務員當作免洗筷，充滿對基層公務員的仇視和不滿。

議員不滿 要求市府負起政治責任

許直言，檢討報告一定要，但不能等報告出來才決定要懲處誰，尤其這麼多人受傷，應該要負起的是政治責任。這是臨時性計畫，要大地工程處幫忙，現在竟還要背所有責任；政治責任是對市民交代，請市長搞清楚責任關係，不能通通推給基層公務員。

國民黨團書記長陳永德也批評，柯市府「以拖待變」，以為人民很健忘，議會也不會怎樣，市長甚至稱讚社會局長許立民做得很好，標準雷聲大、雨點小，強烈譴責。

台大在九月廿四日出借場地給「中國新歌聲」辦活動，卻意外爆發台大學生遭到中華統一促進黨群眾毆打事件。協辦單位、北市文化局長鍾永豐赴議會總質詢時，放話會自請處分，總質詢結束後卻神隱。據透露，該活動事實上是副局長李麗珠一手主導，鍾只負責擔任人形立靶挨轟，市府現在緊踩「協辦」二字，只作流程的行政檢討。

市議員簡舒培聞言不滿指出，文化局整個過程不但打電話「關切」，還去現場會勘兩次，若不是文化局這麼積極「協辦」，「中國新歌聲」根本不可能進入台大校園；但市長不想承擔責任，口口聲聲說什麼有錯就改，根本自打嘴巴，接下來審預算時一定會附帶決議，要求提出懲處。

此外，世大運八月十九日開幕式當天遭反年改團體鬧場，當時傳出市長柯文哲打算力保北市警察局長邱豐光，結果內政部在九月十九日晚間突發布人事令，把邱豐光「明升暗降」調任警政署副署長，殺得柯文哲措手不及，不滿嗆「被偷襲」；市府高層私下表示，因此柯也決定不再另外懲處人。