〈台北都會〉辜照雄糊紙技藝 獲登新北傳統工藝師

2017-12-06

掌握人獸神韻 獲頒20萬獎金

〔記者何玉華／新北報導〕大台北地區糊紙界技術與地位首屈一指的老師傅辜照雄，很能掌握人獸神韻，作品近乎擬真的立體藝術品，今年獲新北市政府登錄為傳統工藝保存者，新北市長朱立倫昨在市政會議中頒贈廿萬元獎金與獎座，表彰他致力傳統技藝、傳承傳統藝術的成就與貢獻。

辜照雄生於一九四二年，現居板橋、設籍深坑，文化局長林寬裕說，辜照雄不僅是糊紙厝高手，所糊製的紙偶與獸類更能掌握神韻，擅長利用竹篾輔以棉紙條或玻璃紙條等紮綁出骨架，然後運用糊、繪、剪、摺、雕、塑、寫等功夫，打造出近乎擬真的立體藝術品。

審議委員稱讚 紙偶靈動輕巧

辜照雄自小跟著父親辜遠藤學習糊紙技術，後來追隨師祖陳財精進學習糊紙厝技藝。一九九○年代後長期在新莊協成糊紙店與台中市清水區三塊厝糊紙世家協助製作紙偶，並與張徐沛長期配合。審議委員會認為，辜照雄紙偶工藝靈動輕巧，頗能呈現台灣民俗文化脈絡，為新北市少見資歷、成就俱佳的糊紙藝師。

辜照雄說，糊紙這工藝，看似簡單，但要有耐心、細心，薪水又不好，有時一個月收入頂多兩、三萬；遇到有人要，就要趕工，年輕時曾經連續廿幾天，每天一早七點上工，到晚上十點才下班，中間只休息一小時，這幾年來，體力大不如前，只能做四、五個小時。

對獲頒工藝保存者，他感慨地說，現在也沒人學，只剩幾個老的，傳承難度很高，能做的，就盡量做。

林寬裕表示，辜照雄的糊紙作品即日起至廿四日止在林本源園邸定靜堂展出，包括韋馱天尊以及風、調、雨、順四大金剛（四大天王），現場也播放作品說明短片解說，讓民眾認識不一樣的紙紮藝術；辜照雄也將在廿四日下午兩點，於定靜堂分享糊紙職涯甘苦談及糊紙產業的興盛繁榮到衰退過程。