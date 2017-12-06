〈台北都會〉《台北》YouBike400站點將達標 明年不增建

2017-12-06

轉乘優惠 明年上半年納入

〔記者黃建豪／台北報導〕YouBike在台北發展逾八年，從最初只有十一個站點和五百輛自行車，到今年底將達四百個站點與約一萬三千輛自行車，隨著使用普及，YouBike預計明年上半年，將納入公車、捷運的大眾交通運輸工具轉乘優惠，然而，隨著台北市政府與微笑單車公司合約明年底將到期，達到四百個站點後，台北市交通局明年未再編列YouBike擴建預算，意指明年不再增建YouBike站。

台北市的「公共自行車租賃系統建置及營運管理案」，是將YouBike委由微笑單車公司營運，但租借站與車輛的建置費用都是由北市府自行出資，八年共編列預算達五．六四億元，建置目標則是讓台北市民從住家步行約十分鐘內可找到YouBike租借站。

按照市府規劃，隨著今年底延平北路口、捷運內湖站的YouBike租借站建置完成，讓北市站點達到四百處以後，明年將不再新增。交通局運輸管理科說明，YouBike站點的建置，是依據北市府與微笑單車公司的合約內容，目前合約的規劃達成後， 除非有特定站點的車沒人借或供不應求，周轉率明顯有待提升才會另外考慮，不然要等明年底新合約簽約後，才會再作財務評估。

另一方面，北市府為了鼓勵民眾多搭乘大眾交通運輸工具，除現行公車轉捷運、捷運轉公車可享票價半價優惠外，目前也正研擬將YouBike納入優惠的一環。交通局表示，現行規劃中，對於YouBike將提供雙向的轉乘優惠，民眾先搭乘公車或捷運後，一小時內使用YouBike可享前三十分鐘免費優惠，亦即免收五元，先騎乘YouBike再轉搭公車或捷運，則公車、捷運的票價會有半價優惠。

交通局指出，目前仍在調整系統，YouBike納入轉乘優惠的時間仍無法確定，只能說會在明年上半年以前達成。