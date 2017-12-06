〈台北都會〉《台北》YouBike明年底重招標 納保第三人責任險

2017-12-06

業者成本增 收費機制不調整

〔記者黃建豪／台北報導〕共享單車YouBike自二○○九年自信義區試營運開始，逾八年來深入民眾生活，單月租借人次逾四十萬以上，至今卻都沒有保險保障使用者權益，多年遭民眾、民代指責後，終於將在明年台北市政府與微笑單車公司合約到期後，在新合約中要求納保第三人責任險，未來騎車撞人或被撞都會有理賠，至於使用者本身的傷害險部分，因涉及實名制仍待研究，此外，新合約擬加收新的使用權利金費用，每輛車五百元，換算約六百五十萬元，將使業者營運成本大增，但YouBike費率不會因此調整。

YouBike目前只有產品責任險及場站範圍內的公共意外責任險，使用者騎乘YouBike時若受傷或發生事故只能自行負責，不僅台北市議員撻伐，連立法院財政委員會都時常關心此議題，而隨著台北市政府與微笑公司長達七年的YouBike合約明年底將到期，重新招商的新合約中，將明訂須將YouBike納保第三人責任險。

交通局技正彭志文指出，對於YouBike使用者而言，最切身相關的保險就是傷害險與第三人責任險，但傷害險是實名制，要使用者本人有投保意願才行，但現行YouBike使用權是以電話號碼註冊，並沒有登記姓名，因此在推動上仍有待突破，只能就第三人責任險能做先做。

彭志文也說明，YouBike第三人責任險是保車不保人，是在使用者騎車撞到人，或走在路上被YouBike撞到時的理賠，自身騎車受傷的傷害者還得再研議。

新合約也將加收使用權利金

此外，交通局也說，YouBike將重新招標時，不一定仍是由微笑單車公司經營，新合約除新增納保規定依產險公會估算，每輛車需投保三百八十四元，台北市約一萬三千輛YouBike，保費約五百萬元之外，因應台北市共享運具自治條例將上路，YouBike得跟oBike一併繳交每輛車五百元的使用權利金，換算約六百五十萬元，現行的十五％（年收入）營運權利金也正因應議員要求，還在試算是否調整。

換句話說，明年要接手經營YouBike，業者至少會增加一千一百五十萬元的營運成本。然而YouBike車輛與車站皆為北市府出資建置，為市府財產，就算營運成本增加，收費機制也不得任意調整。

對此，微笑單車公司僅表示，對於交通局未來規劃與權利金收費方向，甚至納入第三人責任險部分，公司都還得再試算與討論，現階段並不適合多作發言。