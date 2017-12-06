〈台北都會〉基隆明年總預算出爐 議會砍1400多萬

2017-12-06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市議會昨天三讀通過基隆市一○七年度總預算案，歲出二○四億一四四四萬八千元，較原列數小刪一千四百餘萬元，其中同時舉債、還債二十七億元，主要是以借新還舊方式降低利息負擔。

明年度被刪減的預算，最多的是退回新市政大樓規劃設計及競圖費一二五○萬元，刪減人事處業務費一一○萬元、產業發展處水土管理獎補助費八千元、產發處工商業與度量衡管理招商業務委辦費及獎補助費各五十萬元。

新市政大樓未決 引議員唇槍舌劍

基隆新市政大樓預算案，昨在市議會大會引起議員們激烈爭辯。民進黨議員陳東財說，公車處修理廠的位置鄰近方便；施世明則表示，為了基隆未來發展，不要再拖了；游祥耀也指出，基隆是港口城市，新市政大樓選在港口市中心，也離現址近，可以接受。

國民黨議員莊榮欽說，建議新市政大樓要蓋在東岸停車場，民眾搭一班公車就能抵達；韓良圻也說，東岸停車場加蓋上去是最佳地點，要求退回重新評估；何淑萍也說，不反對興建，先退回審慎評估最合適地點。

議長裁示 市府未註明新址退回

最後議長宋瑋莉以市府預算書上，未白紙黑字寫明，在哪興建新市政大樓為由，退回預算。新市政大樓工程相關預算連續二年遭議會退回。

市長林右昌說：「這不是我的面子，是基隆人的面子。」他表明，市府目前的辦公空間不足，各處室分散各地，不利民眾洽公且影響市政運作，接待國內外賓客也觀感不佳，該案已討論一、二十年，對預算遭退回感到遺憾，將持續與議會溝通，爭取支持。

市府表示，經審慎評估後，認為位於基隆市中正路一六二號的公車處修理廠，是目前提案中相對單純且可行性也較高的地點，該基地面積約一千三百多坪，粗估可興建總樓地板面積約一萬六千坪。