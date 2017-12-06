〈台北都會〉檢舉交通違規浮濫 新北撤銷率近2成

2017-12-06

用手機舉證方便 量暴增

〔記者賴筱桐／新北報導〕智慧型手機與網路普及，交通違規檢舉案量暴增，每月平均三萬多件！據統計，新北市今年一至十月交通違規申訴案件高達五萬七千餘件，其中撤銷免罰件數就有九千七百多件，撤銷比率約十七％。市議員何博文認為，市府對於違規檢舉「照單全收」，增加公部門行政負擔，引發民怨。警察局交通警察大隊指出，九月起同一違規行為在不同時間被連續舉發，也會從寬認定，只開罰一次。

警察局交通警察大隊執法組組長楊信毅表示，今年九月警政署行文各地方政府，指示情節輕微的違規案，當事人不須在場，免經書面勸導，仍可不予告發。此外，同一違規行為若在不同時間連續遭舉發，也會從寬認定，只開罰一次。

月平均3萬多件 警審核

楊信毅說，自一○二年起智慧型手機與網路普及，檢舉案量暴增，每月平均三萬多件，若是民眾主動提供違規事證者，警方收到資料後即進行審核，違規行為由警方依據照片或影片內容認定；以打電話檢舉，警方到場後，雖屬於違規停車、但考量不影響交通安全及車流順暢的個案，勸導後不予舉發。

據統計，今年一至十月交通違規申訴案件共五萬七三九九件，其中九七三八件撤銷免罰，撤銷比率約十七％。撤銷比率最高的是八月份廿三．七％，六五三二件申訴案中，就有一五五○件被撤銷。

議員：檢舉浮濫 增困擾

何博文指出，罰單撤銷比率約兩成，凸顯交通違規檢舉浮濫，他肯定第一線員警執勤辛苦，但民眾檢舉警察只能依法辦理，成為另類打手，變相助長檢舉浮濫的歪風，不只造成公部門行政作業困擾，民眾常為烏龍罰單頻上法院，民怨四起，市府應研議因應措施。

交通事件裁決處處長李忠台表示，撤銷案件以高速公路通行費及停車費未繳或延遲繳納被開罰的情況為大宗，例如當事人反映沒收到通知，公部門查證後無法確定通知是否送達，或當事人確實更改地址，將予以撤銷，或是違規照片有瑕疵、不清楚等，也會從寬認定撤銷。

李忠台說明，民眾收到罰單若有疑義，可向警察機關或裁決處反映，裁決處會再次請警方查證，大部分違規事實都明確，且員警執勤時對於有爭議案件，寧可不舉發，因此烏龍罰單並不多見。