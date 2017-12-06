〈北部〉滑輪溜冰常勝軍 蕭秉昇獲國光體育獎章

2017-12-06

花商創校第一人 與師長分享

〔記者花孟璟／花蓮報導〕世界滑輪溜冰比賽常勝軍，國立花蓮高商蕭秉昇上週獲頒國光體育獎章，是花商創校以來第一人。昨返校跟師長分享喜悅。目前是高三學生的他，一方面課業壓力變重，蕭秉昇說「以後還是會想念國貿、財經相關科系」，但明年仍會參加國手選拔，「希望站上世界盃舞台」。

蕭秉昇今年已升上花蓮高商應用外語科三年級，打從還是幼稚園小朋友就愛上穿溜冰鞋「迎風馳騁」的快樂，多年的苦練不但溜遍國內各大賽事勇奪金牌，包括去年他在全國中正盃滑輪溜冰錦標賽獲高中男子組前溜單、雙足S型雙料冠軍，以及前溜交叉型殿軍。

因此他去年以青年男子組國手選拔第一名資格，十月進軍上海舉辦的自由式輪滑比賽，勇奪「速度過樁」組金牌；緊接著十一月又在泰國舉辦的世界青年輪滑錦標賽再奪青年組自由式亞軍，和冠軍只差○﹒○四五秒。

今年九月他再度代表台灣到中國參加「世界全項目輪滑錦標賽」，打敗各國選手、於「廿八公尺速度過樁」項目勇奪成年男子組銅牌，成績四﹒八八秒，距離四﹒七三五的世界紀錄已非常接近。

蕭秉昇最近獲體育署頒發「三等三級國光獎章」，他把獎牌帶回學校和師長分享他的喜悅。蕭秉昇說，這次獲得國光獎章，是來自去年的世界青年輪滑錦標賽亞軍的成績。他說，其實不管有沒有國光獎章，他未來還是會堅持輪滑運動的路，明年三月也希望獲選國手，並於明年底再度挑戰世界盃「拿冠軍」！

大學擬讀商 培養運動外專長

他說，明年就要面對升學大學了，本來想就讀體育大學，但後來又覺得，自己對於商業類、外語都還是很有興趣，大學會朝向國貿、財經科系的方向努力，以兼顧「運動之外的一技之長」。

花商校長林明山說，花商的學生比較偏重課業，但也鼓勵像蕭秉昇這樣的孩子朝向多元發展，能夠兼顧體育、課業非常不簡單。