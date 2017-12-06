〈北部〉王陽明帶你打土匪 宜大課程人氣摘冠

2017-12-06

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕國立宜蘭大學以「王陽明帶你打土匪：明朝心學的智慧發展史」獲得「磨課師人氣課程」第一名榮譽，宜大副教授陳復用活潑有趣的上課方式，走出攝影棚、走進歷史景點，帶領學生認識思想家王陽明，引起學生學習動機，累積超高人氣。

教育部辦磨課師票選獲高票

教育部磨課師分項計畫辦公室為讓更多人看見台灣各大學的「磨課師」，在二○一七磨課師推動成果發表暨開放教育論壇辦理「磨課師人氣課程票選」，宜蘭大學以「王陽明帶你打土匪」與「生活中無所不在的物理」兩門課程獲得殊榮。「王陽明課程」更以七千七百一十四票，拿到全國最高票，在全國四十六門課程脫穎而出。

磨課師（Massive Open Online Courses，縮寫為MOOCs），屬於「大規模開放式線上課程」；宜蘭大學兩年前開設磨課師課程，配合實體見面課程就能成為通識教育學分，「王陽明帶你打土匪」課程每學期都有兩百五十到兩百七十名學生參與。

學者講授破心賊 到景點錄製課程

「王陽明帶你打土匪」由宜蘭大學博雅學部副教授陳復開課，主要講述思想家王陽明生平；陳復說，他會用通俗淺白語言講述歷史和哲學，這門課的名稱來自於王陽明說過的一句話「破山中賊易，破心中賊難」，人有心魔、有心結，消滅心中土匪比山中土匪還難。

陳復指出，王陽明打敗很多作亂叛變的土匪，同時也在打心裡土匪，這堂課表面講的是王陽明生平，其實還會談論內心問題，王陽明如何消滅心魔、突破生命困境，從叛逆轉變到發奮圖強，最後成為偉大思想家，完成自己想完成的生命。

「每一個小時課程，背後都是花費九個小時錄製的成果。」陳復表示，這們課程錄製的方式，不是在攝影棚拍攝，而是走到宜蘭各個歷史景點上課，例如宜蘭鑑湖堂、城南校區八角樓等，讓學生感受思古幽情，也能吸引目光，讓宜蘭歷史躍然於眼前。