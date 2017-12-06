〈北部〉熱血王耀宏 35年捐血216次

2017-12-06

〔記者洪美秀、王駿杰、蔡孟尚／綜合報導〕新竹市元培醫事科技大學老師王耀宏，從學生時代就開始捐血，已持續卅五年，捐血次數達兩百一十六次，獲選為績優捐血人，接受副總統陳建仁表揚。

王耀宏說，捐血早成為習慣，時間到，內心就有一股聲音要他快去捐血，能幫助他人，是件有意義的事，且捐血後神清氣爽，會捐到不能捐為止。他還打趣說，原來捐血可以捐到見副總統。

王耀宏高二時第一次捐血，當時看到捐血車，好奇詢問如何捐血，就這樣開始挽袖，持續了卅五年，捐了兩百一十六次。

印象最深刻的是大一住在學校宿舍，舍監廣播說血型Ｏ型，有捐血經驗的同學請到門口集合。他因符合條件就放下手邊書本前往，才得知學校附設醫院急診室有病患需要緊急輸血，於是捐出兩百五十ＣＣ血液。

此外，新竹市感恩季系列活動登場，八日晚上將由市長林智堅與副總統陳建仁在東門城廣場為耶誕樹點燈；二十三日下午在北大公園舉辦耶誕市集，有文創攤位推出獨家耶誕商品，現場還有耶誕火車供民眾搭乘，晚上則在市府前廣場舉行感恩晚會，相關活動訊息可上市府官網搜尋：「二○一七新竹市感恩季」。

林智堅說，市府還與七家百貨及量販業者合作，讓四百名弱勢兒童寫下心願卡，由民眾與業者認購，幫他們圓夢。

新竹縣竹東鎮公所三十一日晚間七點也在將在仁愛停車場舉辦跨年晚會，邀請社福團體參加，昨天並與鎮民代表會發起「孩子小心願，你我來獻愛」活動，在鎮公所架起貼滿孩子手寫「心願卡」的「心願牆」，為二百名弱勢孩子募集新年禮物，邀請民眾幫忙圓夢。