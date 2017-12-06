〈北部〉自造教育從想到做 苗縣示範中心啟用

2017-12-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕推廣手做及實驗精神，並將客家硬頸精神落實在教育之中，苗縣首座自造教育示範中心昨天揭牌啟用，以「3D列印」、「木藝手作」及「科技創作」三大主題，鼓勵學子們發揮創意，親手製作木雕或科技作品，未來該中心也將作為師資培訓及縣內國中小遊學基地，讓學生們有多元學習、挖掘潛能的空間。

苗栗縣自造教育示範中心以世界教育潮流的「創客」概念，顛覆傳統單向思考的學習模式，改以實做為主體，成為從「想」到「做」的課程設計基地，讓縣內國中小學生動手操作科技或工藝器具，發揮想像力將知識化為實作，以此提升創新力。

負責執行該計畫的啟新國中校長龔任俠表示，三大主題教室讓學生們將腦海中的各種點子在此轉化為實物，未來中心會安排廿二輛專車，讓縣內各校學生，以遊學營的方式到中心內體驗各種資源。

苗栗縣長徐耀昌昨天出席揭牌，也下場操作木頭刨刀製作木筷，體驗3D人像掃描技術，並與學生較勁機器車足球賽，對於苗栗學子豐富的想像力及程式設計能力給予高度肯定。 現場參與體驗的學生也說，透過腦力激盪及動手做，覺得很新鮮，完成後也覺得很有成就感。

苗栗縣政府向教育部國民及學前教育署申請四百五十萬元補助，加上自籌五十萬元，共挹注五百萬元經費，於苗栗縣國教輔導團成立縣內首座自造教育中心，也是國教署今年度通過十一縣市計畫中，第二個成立的縣市。