〈北部〉受虐童找到新家 今見澳洲爸媽

2017-12-06

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣五歲男童「浩浩」，剛出生時就遭受虐待，他一歲半就被政府安置到苗栗家扶中心的寄養家庭，但生母又因吸毒加上親友資源薄弱，浩浩的原生父母被法院判處停止親權，他將出養到澳洲，苗栗家扶中心昨天替浩浩辦理歡送，照顧浩浩三年多的寄養家庭爸媽，想起過去生活點滴，也不禁紅了眼眶，祝福浩浩在澳洲迎接嶄新的人生。

苗栗家扶中心表示，浩浩自幼即在安置機構與寄養家庭之間被照顧長大，面對父母親的失功能及親友資源的薄弱，不得不停止原生父母親權，並透過收出養機構媒合，重新幫孩子找一個家，一個有溫度、有歸屬感的家及疼愛他的父母，這當中就費時將近三年半的時間，今天，澳洲收養父母就會來台將浩浩接返澳洲，準備度過在澳洲的第一個夏天聖誕節。

他的寄養家庭媽媽陳明君表示，當浩浩得知將去澳洲，常童言童語地問她「那裡真的有袋鼠和無尾熊嗎？」也透露浩浩對新生活的期待與不安，為了協助浩浩與澳洲的新父母建立關心，須不斷幫他做心理建設，降低緊張與壓力，同時也藉由視訊與澳洲新父母培養感情。

寄養爸媽好不捨 給予最大祝福

陳明君說，照顧過十四個寄養童，陪伴浩浩最久，因浩浩有輕微過動，幾乎每週都帶他跑醫院治療，彼此也建立很深的感情，如今看到浩浩找到新的家，心裡是既高興又不捨。「但只要是為了孩子好，再苦也值得，我也會給予最大的祝福，希望他能在澳洲開啟新的里程。」

家扶中心主任湯鳳琴表示，今年在苗栗縣政府、家扶基金會等多方單位合作之下，成功媒合四十六名孩童出養，其中有半數出養至美國，另包括瑞典、丹麥、加拿大、荷蘭、澳洲、紐西蘭、德國等國家，國內媒合出養較為不易，今年僅五案。而苗縣目前有卅九戶寄養家庭，致力提供給這些弱勢孩子最多的溫暖及關愛，也歡迎新寄養家庭加入。