〈北部〉泰僑摔車胸壁變形 醫師籌骨板重建

2017-12-06

隻身在台 無法負擔高額費用

〔記者陳昀／桃園報導〕在工廠當作業員的吳姓泰國華僑因雨天騎機車摔倒，就醫診斷肋骨斷裂、胸壁嚴重變形，且引起容易導致呼吸衰竭、喘不過氣的「連枷胸」（多根肋骨骨折），一度命危。敏盛醫院胸腔外科主任林聿騰見他隻身在台、生活清苦，主動為他向廠商爭取贊助市價逾廿五萬元的醫療器材，不太會說中文的吳男，昨天傷癒出院時，眼中含淚不斷的向林聿騰道謝，場面感人。

吳男來台工作已十餘年，都在工廠擔任作業員，十一月廿二日上午他騎機車上班途中因天雨路面濕滑而摔倒，但為了生計仍忍痛上班，他原以為休養個一、二天就沒事，但當晚就因胸口劇痛，被朋友送到敏盛醫院急救。

林聿騰說，吳男經診斷左胸肋骨有多處骨折，且呈現血胸，進行胸腔內視鏡手術清除血塊時，還發現左側胸壁肋骨已嚴重變形，必須置入肋骨骨板固定，進行復原力高的「肋骨固定復位手術」，但健保沒給付肋骨骨板，醫材與手術費用都需自費，至少得花二、三十萬元。

吳男因為經濟條件不佳，一度想放棄治療，林聿騰卻不忍放手，他說，肋骨骨折的傳統治療傾向讓骨折處自行癒合，但吳男傷勢嚴重，若不動手術，未來勢必無法再從事工廠作業員工作，「原本就生活清苦，隻身在台的他要怎麼辦？」

「要讓他的人生繼續走下去！」林聿騰輾轉難眠一整夜，幾經思考，決定向廠商尋求資助，廠商獲悉後大方贊助要價逾廿五萬元的鈦合金製肋骨骨板，讓吳男順利重建胸壁。昨天吳男康復出院，臨走之際紅著眼眶對林聿騰說：「有很多話想說，但不知道怎麼用中文講，只能說謝謝！」