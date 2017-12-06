〈北部〉欠費欠稅霸王車法拍 17800元標到5輛

2017-12-06

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕法務部行政執行署桃園分署昨舉辦「一二三聯合拍賣日」，上午場拍賣因車主欠繳停車費、稅金的八輛「霸王車」，吸引大批民眾到場競標，因競價踴躍，僅半小時就結束拍賣。市民蕭玉磷與其三名友人僅以一萬七千八百元就標得五輛車；另輛二○一○年份，外型、性能仍佳的賓士車，以八十五萬元標出。

標到馬上報廢 還是有賺頭

蕭玉磷低調表示，他從事汽車美容業，與三名從事中古車買賣的友人合資競標，雖然標到的車子多數都已不能開，但全都報廢可獲四萬一千五百元獎勵金，扣除拖吊費七千五百元及購車款，仍有一萬六千二百元利潤，平均每人可分得四○五○元，還是小有賺頭。

拍賣會最受矚目的賓士車最後壓軸喊價時，一名鄭姓男子率先喊出七十萬元，現場驚呼聲四起，經標售員提示未達底價，鄭男加碼到八十五萬元，順利標得賓士車；鄭男表示，這輛賓士車還有八十三萬餘元的銀行貸款，他就是貸款保證人，擔心流標後得減價標售，銀行還是會找上他補足欠款，「雖然價錢不低，但沒辦法，只能先標下來」，再看看能不能賣個好價錢，減少損失。

桃園分署主任行政執行官穆治平表示，這輛賓士車底價為八十三萬元，車主為年近六十歲、堪稱炒房大戶的戴姓婦人，因在一年內低價購得多棟法拍屋，再以高價售出卻漏報稅款，被國稅局盯上追討一千二百萬元的稅金，加上積欠停車費、罰鍰等且遲未繳納，經桃園分署追討查扣賓士車，執行官仍持續追查戴女金流以追回欠稅、欠款。

桃園分署十一月九日起與市府交通局合作祭出專案追緝欠繳停車費大戶，多數被查扣車輛的車主經通知後已清繳欠費，最後仍有八輛車的車主未繳納或回應，其中包括欠繳停車費高居第一、達廿三萬餘元，在一家企業名下的Volvo轎車，及昨天法拍的二○一○年份，外型、性能仍佳的賓士車。

穆治平說，此次拍賣總額達八十九萬六千八百元，拍賣過程順利圓滿成功。