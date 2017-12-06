〈北部〉蘇花改東澳隧道 設首座水霧自動設備

2017-12-06

偵知火警發生 最遲5分鐘灑水

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程蘇澳到東澳段預計明年春節前通車，全長三﹒四公里的東澳隧道，設有全國首座「公路隧道水霧自動設備」；一旦預警系統偵知到火警發生，最遲五分鐘內就可灑水降溫，為民眾及救災人員爭取到更多寶貴時間，蘇花改工程局昨在官網，首度公開這套設備。

東澳隧道是蘇澳到東澳段最艱鉅工程，土建工程歷經五年才完工；目前正展開機電交控及消防等系統測試，其中全國首座「公路隧道水霧自動設備」最引人注目，這攸關隧道火警預防與安全問題。

蘇花改工程處表示，「公路隧道水霧自動設備」連國五雪山隧道都未設置，因為雪隧就近設有雪山消防分隊，負責雪隧火警搶救，蘇花改是省道系統未有專責消防隊，為了隧道安全，蘇花改全線三公里以上隧道，都設有「隧道水霧自動設備」，因應救災需要。

每5公尺設噴頭 連續灑水40分鐘

處長邵厚潔說，隧道火警偵測系統偵知火警發生，「水霧自動設備」可由人員遠端遙控或自動監控啟動，最遲五分鐘內可展開灑水，不只東澳隧道，未來觀音、谷風、中仁、仁水等四座隧道完成後，也會有水霧自動設備。

工程處表示，隧道內每五公尺設置一座噴頭，每座噴頭每分鐘出水量達二五○公升，涵蓋面積七﹒八公尺，只要設備啟動，起火點百公尺內都會涵蓋在水霧範圍，除水霧設備，蘇花改允許大貨車通行，因此，蘇花改各長隧道通風系統設計，均可承受熱釋放率一百ＭＷ（百萬瓦）以下的火災濃煙，高於雪隧的卅ＭＷ，之後再配合灑水系統協助降溫。

「蘇花改絕對是最安全的路！」邵厚潔強調，水霧設備可連續灑水四十分鐘，雖不具有滅火功能，但能有效降低隧道溫度，讓消防人員可以安全進入隧道救災。