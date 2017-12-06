〈北部〉苗縣無人機納管 模型機玩家盼區隔

2017-12-06

集會、活動飛航要申請 個人可免

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府縣務會議昨天討論通過「苗栗縣遙控無人機飛航管理辦法草案」，未來在縣內從事遙控無人機飛航「活動」要先申請，引起長年在苗栗市河濱公園模型飛機場的玩家，不解「在合法模型飛機場飛行，還得事先申請？」並盼縣府能將遙控無人機與遙控模型飛機做區隔。

苗栗縣航空模型飛行協會監事徐永俊說，苗栗市河濱公園模型飛機場，早已在民國七十五年劃定，是目前全台灣西岸最佳的遙控模型飛機場飛行場地，每逢假日吸引許多縣市玩家前往，但玩家在合法模型飛機場飛行，還得事先申請？

徐永俊說，玩家操控的遙控模型飛機，並非一般市面入手門檻低的遙控無人機，且都需要經過一定的練習才能上手，希望縣府能將遙控無人機與遙控模型飛機做區隔。

縣府勞動及青年發展處長彭德俊表示，遙控模型飛機仍納入規範，不過，一般遙控無人機的個人練習可不用申請，但若在集會、活動飛航，就要申請。

彭德俊說，該項草案於昨天縣務會議討論通過，待縣府行政處法制科核定後，將於近期內發布施行。未來施行後，縣府會力求申請流程簡便，甚研擬提供網路申請；因目前中央相關法規尚未上路，所以縣內辦法尚無罰責，不過待中央修法完成，縣府也會配合執行。

草案也規範從事遙控無人機應遵守規定，包括飛航具地表高度不得逾四百呎（約一百廿二公尺）；不得裝載民用航空法公告之危險物品；不得以遙控無人機飛航投擲或噴灑任何物件；不得於日落後至日出前之時間飛航；在目視範圍內操作；操作人不得同時操作控制兩架以上；應隨時監視無人機飛航及其周遭狀況；應防止遙控無人跡與其他行空氣、交通工具、建築物或障礙物接近或碰撞。