〈北部〉生態水圳變臭水溝 竹北人火大

2017-12-06

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市嘉豐二街二段石砌生態水圳，近來被民眾抱怨宛如黑色臭水溝，影響衛生且有礙觀瞻，實在諷刺！

疑餐飲業污水直接排放

竹北市公所表示，都有派員定期清潔水圳。但由於縣府的污水下水道系統計畫尚未推行到高鐵特定區，當地居民懷疑可能有餐飲業者將未經處理的污水直接排放或倒入水圳。

環保局派員 將追查開罰

對此，縣府環保局表示，將派員現勘追查污染源開罰；縣府下水道科表示，新竹縣污水下水道系統預定明年起三年推展到高鐵特定區，屆時會將家戶污水送污水處理廠處理。

環保局表示，若是店家被查到未做油水分離，而導致路面或溝渠污染，依廢棄物清理法可處一千兩百元以上，六千元以下罰鍰；如果是列管的社區大樓未妥善處理污水，造成放流水超過標準，依水污染防治法可處三萬元以上，三十萬元以下罰鍰。

竹北市東平里里長林顥峰表示，嘉豐二街為高鐵特定區和縣治二期的交界，以東區域的水圳未曾接獲污染陳情，唯獨嘉豐二街二段約一百公尺長的生態水圳和以西的六家一路一段的一小段排水溝，近來被民眾抱怨水面經常飄浮一層白色物質，溝底污黑，惡臭難聞，還遭亂丟垃圾。

林顥峰說，現正值枯水期，水圳污染更加明顯，當地居民研判與文興路一段的餐飲店家變多有關，懷疑是否有不肖業者將未經妥善處理的污水直接排放水圳。

明年起 推展污水下水道

竹北市公所公用事業課表示，委外廠商都有定期清理嘉豐二街二段的生態水圳：縣府下水道科表示，新竹縣的污水下水道系統，預定明年起三年推展到高鐵特定區，分兩階段執行，屆時會將家戶污水納入預埋的主幹管，送污水處理廠處理，近期正召開說明會。