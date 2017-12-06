〈北部〉長5.35公里 台61線觀音至永安通車

2017-12-06

永安至新竹新豐 明年年中通車

〔記者李容萍／新屋報導〕交通部公路總局進行的西濱快速公路「觀音至鳳岡段主線新建工程」，起於桃園市觀音區台六十一線與台六十六線路口，終點為新竹縣竹北市鳳岡，全長廿．六五公里，總經費一五三億一千萬元，共分四標；第一標的觀音交流道（台六十六線路口）至永安交流道（一一四線路口）全長五．三五公里路段，昨天下午六點開放通車；永安至新竹新豐路段預計明年年中通車，一○八年底將全線通車。

可紓解國道一號、三號車流

西濱快速公路原為紓解國道一號、三號壅塞車流，並與國道一號、三號及東西向快速公路，建構台灣西部的高速、快速公路路網，且主要為貫通緩辦路段及改善易肇事路段，分擔區域運輸功能，「觀音至鳳岡段主線新建工程」可有效紓解台十五線及國道一號壅塞路段的車流，加強台六十一線觀音至鳳岡路段運轉功能。

公路總局昨在永安交流道舉行通車典禮，交通部長賀陳旦、市長鄭文燦、公路總局局長陳彥伯等人均到場。

鄭文燦表示，這項道路工程採場鑄懸臂工法施工，減少許多交通不便，兼具觀光及文化功能，是一段ＣＰ值非常高的幸福公路，以往前往濱海地區大多以台十五線為交通路線，較容易塞車，此路段通車後，可從台六十六線轉台六十一線直接到達永安漁港，且離明年登場的桃園農業博覽會基地非常近，正好能派上用場。

鄭文燦還說，台六十一線具有六大特色，是串連北部地區最重要的工業及物流帶，有台北港、林口發電廠、大園及觀音工業區、桃園科技工業園區、大潭電廠等；沿線經過竹圍及永安漁港，未來還會連結至新竹南寮漁港；擁有許厝港濕地、觀音草漯沙丘、觀新藻礁保護區、新屋百年石滬四大生態亮點；是綠能大道、沿線有大型風車；是客家大道，經過觀音、新屋客家區，具有漁民、農村生活特色；沿線有白沙岬燈塔、觀音濱海遊憩區、新屋綠色隧道、永安漁港，可發展濱海觀光。

市府也建議在跨越一一四線的長跨徑脊背橋打上「永安漁港」字樣，並運用光雕技術，打造成新地標，獲公路總局大力配合。