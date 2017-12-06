〈中部〉東豐快停工三年 市長：會如期完工

2017-12-06

〔記者張菁雅／台中報導〕東豐快速道路第一、二標工程因環評爭議而停工，市議員蘇慶雲五日表示，東豐快原訂一○九年完工，但市長林佳龍上任後停工至今，還要面對訴訟、停工賠款的問題，完工遙遙無期。林佳龍則表示，東豐快一、二標將調整路線，不打隧道，預算、工期都減少，會如期完成。

蘇慶雲指出，林佳龍上任後，將東豐快停工，第一、二標重啟環評，結果台中高等行政法院認為，環評案有重大瑕疵，環評會議「決議違法」，今年七月判決市府敗訴，撤銷環評審查決議。蘇慶雲表示，市府已提出上訴，但明年僅編列八千一百萬元做第四及第五標工程，其他標沒有編任何預算，即使上訴勝訴，明年也沒錢進行第一、二標；另外，停工造成施工廠商損失，廠商向市府求償三億元，也是棘手問題。他也說，東豐快在前市長胡志強任內動工，原訂一○九年完工，如果林佳龍上任接著推動，可以如期完工，但現在停工三年，而市長一屆任期只有四年，林佳龍可說創下紀錄。

林佳龍表示，東豐快的中央生活圈道路補助額度都保留，待一、二標的環評完成後，就會編預算並開工；他也說，相關工程都在同步準備，目前還在商議路線調整，評估要走河濱還是高架，調整後的路線不打隧道，預算大幅減少，工期也縮短，可以如期完成。

另外，針對廠商求償一事，建設局長黃玉霖表示，目前正進行相關程序，廠商應該不會拿到那麼多。