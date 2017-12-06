〈中部〉中橫便道增貨車通行時段 工務段：地方意見不一

2017-12-06

合歡山路段雪季 車輛易打滑

〔記者歐素美／台中報導〕冷鋒來襲，合歡山下雪，造成台十四甲線卅一Ｋ（武嶺）至卅三Ｋ（合歡山遊客中心）路段路面結冰，由於目前正值梨山甜柿、蜜蘋果及雪梨產季，果農憂心路面結冰車輛易打滑，水果運送不便，盼中橫便道能加開時段供貨車通行，但公路總局遲未給予肯定答覆；谷關工務段昨表示，因地方意見不一，才造成作業困難。

台十四甲線卅一Ｋ（武嶺）至卅三Ｋ（合歡山遊客中心）路段，因路面結冰，公路總局昨天一度實施交通管制，限加掛雪鍊的車輛才能通行。

盼增加德基到谷關管制站通行時段

和平區代表會副主席羅進玉表示，合歡山下雪的時候，都會區民眾非常高興有賞雪的機會，但梨山居民卻很擔憂，因為一年辛苦耕種的雪梨、甜柿及蜜蘋果等農產品，目前正值盛產，而滿載水果的大貨車，行駛合歡山路段經常打滑，險象環生，梨山地區居民希望公路總局谷關工務段能增加開放德基到谷關管制站通行時段，方便載運水果的貨車通行，否則貨車繞到台北再到中南部，當天現採的水果都會延遲上市，傷害水果品質，也降低售價。

羅進玉表示，因農友採收水果後裝箱已是下午，當初地方曾邀九家貨運公司及里長代表等了解農友需求，希望中橫臨卅七便道德基到谷關管制站能加開晚上八點時段，供貨車通行，只出不進。

十月份時，立委陳歐珀邀羅進玉與其他代表和公路總局協調，公路總局表示，冬季晚上八點太晚，要求提前至晚上六點，雙方達成共識，即自今年十二月十五日至明年元月十五日，德基到谷關管制站，除現有上午七點、中午十二點及下午四點半三個時段開放通行外，再增加晚上六點時段，供貨車通行。但公路總局至今遲未公布增加通行時間，合歡山又下雪，讓農友焦心不已。

公路總局谷關工務段長吳銚堂表示，當初協調結果是增加晚上六點通行時段，和平區公所最近行文公路總局，卻要求增加晚上八點時段，因地方意見不一，加上陳歐珀立委辦公室尚未行文，才未及公告。