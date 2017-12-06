〈中部〉大里社會住宅上樑 明年九月完工

2017-12-06

林佳龍：目標8年1萬戶

〔記者陳建志／台中報導〕大里區光正段社會住宅一期工程因進度超前，昨天舉行上樑儀式，預計明年九月完工，十月開放申請，後年五月就可入住，市長林佳龍昨天感謝內政部支持，強調會全力達成八年一萬戶的目標，並說台中社會住宅除落實「三好一公道」，並提出「共好計畫」，將社福、醫療、青年育成與社造資源導入社區，讓居民有安全舒適的生活環境。

市府在大里區仁化路與健民路口興建社會住宅，去年九月動工，目前進度達四十五．一八％，超前四．七％，昨天舉行上樑儀式，包括內政部次長林慈玲、市長林佳龍、市議員李天生、張滄沂、張芬郁、邱素貞、大里區長周崇琦、健民里長楊進祿等人都出席，共同焚香祝禱工程順利。

市府都發局表示，大里光正段第一期為地下一層、地上九層電梯住宅，將提供一房型一二一戶、二房型七十戶及三房型十戶，共二○一戶，工程經費三億二千多萬，預計明年九月完工，十月開放申請，後年五月就可入住；第二期二百戶的規劃設計作業也將在明年啟動。

市長林佳龍表示，已完工的豐原安康段社會住宅，將提供二百戶，但有七百多人登記，必須抽籤決定，可見社會住宅確實有需求，將會加快後續社會住宅的推動，強調目前包括北屯區北屯段、東山段、同榮段、太平區育賢段、梧棲區三民段等案，都已在興建或規劃、設計中。

林佳龍並說，台中社會住宅租金，將以市場價格七折以下出租，並提出「共好計畫」，將社福、醫療、青年育成與社造資源導入社區，以光正段來說，未來將結合中國醫藥大學附設醫院進行健康關懷服務。