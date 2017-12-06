〈中部〉水資源中心啟用 草屯家戶將接管

2017-12-06

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮水資源回收中心，昨熱鬧舉行通水典禮，未來有接管的住戶，即可將家用污水，透過專用下水道排到該中心，經脫氮除磷生物系統，及紫外線殺菌，再將乾淨的水排入溪州埤區域。縣府工務處表示，鎮內家戶接管工程分三期進行，預定六年可全鎮接管完成。

由南投縣府興建的草屯鎮水資源回收中心，昨由縣長林明溱主持通水典禮，營建署副主任於望聖及地方民代到場參加，林明溱說，回收中心是南投縣第一個中大型的污水處理廠，將來完成家戶接管後，可改善原有生活污水和雨水合流造成水溝惡臭、蚊蟲孳生等情形。

營建署副主任於望聖也說，中央全力支持下水道建設，該中心的脫氮除磷生物系統，可去除生活污水中的有機物，也可將造成河川優氧化的氮及磷有效地減少。

縣府工務處長陳錫梧則表示，水資源中心每日可處理一萬三千立方公尺的生活污水，本月十五日正式通水，即有接管的家戶污水就可流至該中心，中心內有的吸音管及吸音板等隔音設施，並有溶氧及除臭設備。而接管工程分三期，第一期已在進行，預定六年可完成全鎮接管。

至於南投市、埔里鎮和竹山鎮的水資源回收中心工程，南投市已決標，準備辦理發包作業，埔里和竹山的部分，基本設計已送營建署審查中，審查通過後才可辦理招標發包作業。