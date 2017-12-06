〈中部〉表揚全國績優志工 蔡英文︰台灣更美好

2017-12-06

〔記者劉曉欣、張聰秋／彰化報導〕為了感謝績優志工與團隊長期付出，總統蔡英文昨天在「國際志工日」蒞臨彰化縣鹿港統一度假村，出席「全國績優志工暨績優志工團隊」頒獎典禮；蔡英文強調，因為有志工的協助，讓台灣各角落都變得更美好！

昨天總共頒獎表揚服務時數達八千小時以上的金牌獎績優志工二一一人，以及績優志工團隊二十六個單位，蔡英文表示，有個理論叫做「一萬小時」定律，也就是指投入一萬個小時的努力，就能成為某個領域的專家，金牌志工都是投入八千個小時以上，因為有志工，也讓台灣變得更美好。

蔡英文指出，昨天獲獎者年紀最大的是八十七歲，這代表參與志工服務，沒有年齡的限制，就好像是彰化縣長魏明谷的父親，不只是在鄉間經營雜貨店，長期以來也投入社區工作，這都是社會的福氣。

肯定魏明谷招商綠能產業

除了肯定志工無私付出，蔡英文同時也肯定魏明谷就任三年來為綠能產業招商的努力，將彰化逐步轉變為「風光大縣」，也期待彰化成台灣綠能產業重鎮。

期許鹿港小鎮轉為史博館

來到鹿港頒獎，蔡英文也提到中央與地方合作，全力透過「再造歷史現場」計畫，希望能夠活化鹿港的古蹟與傳統工藝、重現舊鹿港溪的水岸風華，讓鹿港小鎮轉變成為歷史博物館。

魏明谷致詞時也表示，長壽的秘訣第一要運動，第二要多吃蔬菜，第三就是做志工，當志工可以讓人生活更有意義，相信大家一起來做志工，做越久就會越健康、越長壽。

場外抗議團體爆零星拉扯

根據衛福部統計，到去年為止全國領冊志工人數達到一○五萬人，最多的是教育類志工、其次是衛生福利類、第三是環保類，而女性志工人數是男性的兩倍，在年齡方面，以十八到二十九歲的青年最多，其次就是五十五歲到六十四歲。

昨天頒獎典禮場外有反年改、反一例一休等民間團體到場抗議，民眾一度欲衝破封鎖線，被優勢警力堵住，過程中發生零星肢體拉扯。