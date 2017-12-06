〈中部〉無師自通 信眾編組45米稻草龍

2017-12-06

〔記者詹士弘、陳燦坤／雲林報導〕一群沒有製作稻草藝術品經驗的信徒，在神明旨意下，集思廣益，以竹簍當骨架、稻草為鱗，組成一條四十五公尺的巨大獨角稻草龍，活靈活現令人讚嘆；拼布老師周秀惠則用七萬片小方布，拼出媽祖與千里眼、順風耳圖樣，將媽祖信仰完整呈現，同樣令人嘆為觀止。

竹簍當骨架、稻草為鱗

莿桐觀禪寺主事顏美君表示，為慶祝無極八卦祖師聖誕，去年祖師爺在法會交代，今年法會要有龍的成果展現，當下只給尺寸，龍頭要一六八公分、龍身寬五十八公分、長度四十二公尺以上，信徒接到訊息，當下毫無概念，因為沒有人做過龍，也不知怎麼做。

莿桐觀禪寺 慶八卦祖師聖誕

「法會三個月前，我們對龍都還沒有任何頭緒。」顏美君強調，眼見祖師爺聖誕日漸接近，信眾只能集思廣益，一名在西螺從事蔬菜生意的信徒，提議用裝菜的竹簍當材料，搭配隨手可得的稻草，就這樣開始組巨龍，志工先用一六八個竹簍疊成龍的骨架，用稻草做成龍鱗，再貼上龍身，稻草龍做工精細、姿態靈活，就是個藝術品。

94歲嬤張莊硤 整理稻草不喊累

顏美君說，組裝稻草龍志工大多是上班族，無法天天來，每天都有十幾到廿幾人義務付出，其中年紀最大的是九十四歲的張莊硤阿嬤，整理起稻草，能力不遜於其他志工，一幫忙常就是一整天，也不喊累。

7萬片拼布 拼成媽祖與部將

從事拼布十七年的周秀惠，這幾年試著將宗教信仰融入作品，先後完成了朝天宮及媽祖肖像馬賽克圖案，之前到麥寮授課，嘗試將拱範宮開山媽祖與千里眼、順風耳變成巨幅拼布作品，長寬將近兩公尺的三幅神像拼布昨天亮相，引來參觀民眾讚嘆，在拼布的領域中，周秀惠感受到創作的喜悅，也期待更多志同道合者一起參與。