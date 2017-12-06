〈中部〉嘉市站前人行地下道髒亂 民批丟臉

2017-12-06

通道髒污、燈箱破損、壁燈瞎

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義火車站前中山路人行地下道內，通道地板與樓梯台階污漬多，廣告燈箱部分破損，壁燈失明或燈罩損毀，治安維護系統電纜線布設在樓梯與牆底間的截水道，恐不利雨天排水等，有市民見狀，痛批市府有關單位視而不見，感嘆：「丟臉丟到嘉義市門面！」

市府︰輕微先修 其餘委外修復

市府工務處養護工程科長趙栢烽說，將派員修理損毀較輕微的壁燈，其餘則連同市區另六座人行地下道巡檢後，將委外整修毀損處，預計下週辦理廠商資格審查後招標，最快明年元月開工，預估經費近六百萬元。

市警局保安科科長顏文亮回應，部分治安維護系統纜線放置地下道截水道，未影響行人行走，且地下道內另有管線可排水，不會影響纜線安全與效能，此系統委由世新有線電視公司設置及維護，將派員勘查，讓纜線布設更周全。

市環保局清潔隊長謝英鋒說，站前人行地下道一個月清洗一次，每週撿拾垃圾兩次，平常由一位清潔隊員專責維護，如遇假日、下雨，地板就容易髒，昨已加派人力將地板較難清理的污垢清掃乾淨。

記者實際走訪站前人行地下道，除地板有多處污漬，燈罩上有蜘蛛網，天花板也有污痕，壁面廣告燈箱除部分放置嘉市觀光景點簡介、市長涂醒哲看板，多座燈箱內空無一物，甚至毀損，樓梯洩水道也可見菸盒等垃圾。

陳姓民眾表示，站前廣場整頓後煥然一新，但站前中山路人行地下道卻髒污破舊，建議市府有關單位主動派員巡查、維護地下道，不該等民眾反映才修理、清掃。