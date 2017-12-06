〈中部〉台中大眾運輸不方便 出門靠汽機車

2017-12-06

〔記者陳建志／台中報導〕台中空污問題引發市民關注，台中火力發電廠更成為眾矢之的，但根據環保署資料，台中境內的PM2.5來源結構，台中火力發電廠佔了十四．六％，來自機車、汽柴油車的移動污染源則佔了近三成，成為重要的污染源。公路總局資料更顯示，台中汽機車總數達二七八萬輛、全國第三，汽車達一○七．八萬輛、更是全國第一。大眾運輸不夠方便，造成民眾習慣自己開車出門，如何讓大眾運輸更便利，改變民眾使用交通工具的習慣救空污，是市府未來需努力的方向。

市府環保局空氣品質及噪音管制科科長陳忠義表示，依據環保署資料，台中PM2.5污染源可分為固定、移動、逸散三大類，其中固定污染源佔約三十二％（台中火力發電廠十四．六％、工廠十七．四％）、移動污染源佔二十九．二％（機車、汽柴油車、其他）、逸散污染源佔三十九．二％（營建、道路揚塵三十％、商業餐飲六％）。

陳忠義表示，從污染源比例可發現，機車、汽柴油車就佔了污染源近三成，其中柴油車更佔了十七％，主要包括貨車和客運車；統計更發現，光是台中港每年進出的柴油貨車，就高達一百多萬輛次，加上滿街跑的汽機車，成為空污的重要來源。

公路總局台中區監理所車輛管理課課長黃永松則表示，台中汽車數量全國第一，除相對於新北、台北市停車較方便，至今連一條捷運、輕軌都沒有；加上公車路網還不夠綿密，大眾運輸工具不夠便利，是民眾習慣自己開車上下班、出遊的重要原因。

陳忠義也說，台中地理位置居中，南來北往相對方便，是民眾習慣自己開車的原因之一；另外，包括捷運等大眾運輸工具不若台北、新北市方便，也是重要原因。因此，推動軌道運輸，是市府未來努力的方向。