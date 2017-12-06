〈中部〉推電動汽車 林佳龍：要做到全國第一

2017-12-06

全市汽車107萬輛 居六都之冠

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市汽車總數多達一百零七萬輛，居六都之冠。市議員陳淑華五日在總質詢時，呼籲市府儘速訂定電動車汰換燃油車補助方案，並廣設充電柱，以減少燃油車及空氣污染。市長林佳龍表示，台中市電動公車數量為全國第一，未來電動車也要做到全國第一。

陳淑華指出，台中市汽車總數高達一百零七萬輛，居六都之冠；而台中市發油量兩百零二萬公秉，是台北的兩倍，換算PM2.5則是台北的三倍，市府應重視燃油車產生的空氣污染問題。

議員籲訂定汰換燃油車方案

陳淑華表示，世界各國紛紛訂出停售燃油車的期程，汽車大廠也訂出停產燃油車期程，電動車或新能源汽車取代燃油車已是趨勢，台灣在這方面仍落後。電動車最大問題是充電不便，台中市現有市府設置的兩百二十八站充電站、民間有五十一站，但多數是一般充電站，充電要八小時，建議新設的公共充電站應全面改為快速充電站，就像民間業者所說，「用一杯咖啡的時間，就能充一半的電力」。

她也建議市府訂定電動車汰換燃油車補助方案、提高誘因，以整體配套措施增加民眾使用電動汽車的意願，藉此降低燃油車數量，降低移動污染源。

交通局：停車免費、廣設充電柱

對此，交通局長王義川表示，電動車不僅免牌照稅，在台中市更享有停車免費優惠，且市府已在公有停車場設置充電柱，台灣三個電動汽車大廠也將捐給市府五百支充電柱，一旦充電柱越來越普及，將可大幅提高民眾購買電動車的意願。

他也說，市府給予柴油公車一公里補助四十三元，而電動公車則是六十元，提高客運業者購車意願，所以台中電動公車數達七十輛，為全國最多。林佳龍強調，台中電動公車數量已是全國第一，盼未來電動車也要做到全國第一。