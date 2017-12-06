〈中部〉守護800長者 國姓長照2.0整合上路

2017-12-06

〔記者佟振國／國姓報導〕偏鄉長輩照顧再進化！南投縣國姓鄉昨於社團法人南投縣生活重建協會，舉行長照整合型服務中心揭牌儀式，由生活重建協會擔任長照2.0A級旗艦店的領頭羊，帶領B級長照專賣店國姓衛生所及四個社區C級巷弄柑仔店，可望提供全鄉八百位弱勢長輩妥善照顧。

國姓鄉老年人口比例已接近廿％，當地長照資源不足，老人照護成鄉內的大問題，南投縣生活重建協會過去投入鄉內老人送餐或送終，為響應政府長照2.0政策，主動承接A級旗艦店，昨天正式揭牌啟用。

縣府社會處社福科長李誌寬表示，國姓長照服務網目前由南投縣生活重建協會為A級旗艦店，國姓衛生所則為B級專賣店，石門、南港、國姓、梅林等四個社區協會則為巷弄柑仔店，以一A、一B、四C佈建社區照護網絡，照顧對象可望從原有長照1.0的三百人提升為八百人。

行政院中辦副執行長湯火聖、鄉長丘埔生、鄉代會主席羅智彬等人均表示，中央積極推動長照政策要照顧老人，但也需要有人願意當先鋒，感謝在地深耕十八年的生活重建協會理事長邱慶禧挺身而出，為全鄉的弱勢長輩提供更完善的服務。

邱慶禧則強調，除配合政府政策，未來也著重提供急難喘息服務，民眾只要有需求，可將失智或失能親友送來短期照護，若為經濟弱勢也不用擔心，協會自籌經費支應。