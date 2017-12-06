〈中部〉彰化火車站前 擬打造東協廣場

2017-12-06

〔記者湯世名、蘇孟娟／綜合報導〕彰化火車站前廣場，可望成為彰化市的「東協廣場」！

借鏡台中成功經驗

有鑑於彰化站前廣場每逢晚間聚集大批外籍移工喝酒、泡茶，離開後卻留下滿地垃圾，周末假日亂丟垃圾情形嚴重，彰化市民代表楊富鈞與市長邱建富認為，若能借鏡台中市經驗，把彰化站前廣場打造成彰化市的「東協廣場」，不僅可改善移工問題，更可活絡商機。此構想獲得喬友大廈管委會主委蔡進峰樂觀其成，期許大家欣賞新移民文化之美，成為活化成功範本。

台中市去年七月將第一廣場轉型更名為「東協廣場」，提供外籍移工休閒消費，東南亞異國商店聚集，現有「台中小東南亞」稱號；台中市經發局長呂曜志指出，當初第一廣場因鄰近火車站，成移工聚集處，出現髒亂及管理問題，市府轉型投入公共硬體建設改造及整合，並引進公部門服務，包括有新住民服務中心及各國領事館巡迴服務，甚至有書店進駐，氛圍改變，髒亂問題減少，當地居民均感受到變化。

楊富鈞接獲市民陳情指出，各種不同國籍的移工聚集彰化火車站廣場由來已久，假日人數更多，在廣場內唱歌、喝酒，許多外勞竟然將使用過後的垃圾留在原地，儘管有部分外勞守法，但現在假日時廣場亂象，令人卻步。楊富鈞說，彰化火車站周邊還被移工騎乘的電動機車、腳踏車給亂停，實在有必要改善。近日楊富鈞與市長將拜會附近的喬友大廈管委會，期望把大廈納入東協廣場範圍，讓東南亞國家的特色小吃納入地下街餐廳，絕對可以刺激消費。

喬友大廈樂見活化

喬友大廈管委會主委蔡進峰對於「東協廣場」概念也大表贊同說，喬友已準備好浴火重生，未來若一樓及地下一樓都能來做東協廣場，可以收納外勞在火車站露天聚集的不雅舉止，對於活絡喬友的商機也有助益。

邱建富則認為，彰化之美在於多元與共榮，若能改善站前廣場外勞聚集的負面形象，藉由舉辦活動、協同警方巡邏並由清潔人員整理環境，加上喬友大樓吸納多元文化餐廳的構想，絕對能創造雙贏，成為活化計畫的成功範本。