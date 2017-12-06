〈中部〉《嘉市火警釀1死3傷》消局︰持續補助裝設住警器

2017-12-06

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉市報導〕嘉義市北榮街一間修改衣服店二日發生火警釀成一死三傷，市議員王美惠昨總質詢時表示，此次火災嚴重，原因之一是受災戶自行提水滅火，致逃生時間不足，建議消防局加強宣導、提升民眾防災意識。對此，消防局長蘇耀星說，除宣導民眾發生火災通報一一九、逃生等應變方式，將持續分階段為低收入戶、獨居老人及六十五歲以上民眾住家，優先補助裝設住宅用火災警報器（簡稱住警器），讓民眾即時警覺防災。

這場大火造成承租戶的五十六歲曾姓婦人身體三十五％燒燙傷、吸入性嗆傷，送醫氣切後，轉嘉義長庚醫院燒燙傷中心治療，曾婦的五歲翁姓男孫不幸命喪火窟，曾婦的次子也受到燒燙傷，仍在聖馬爾定醫院治療。

蘇耀星說，住宅用火災警報器可偵測火災發生，讓住戶及早應變、逃生，嘉市自民國一○三年推動裝設住警器以來，就有六件因住警器警示而未釀災案例，目前消防局每年均編列一百多萬元預算，補助弱勢、獨居及六十五歲以上民眾住家裝設住警器。

市長涂醒哲昨到聖馬爾定醫院慰問受災者，並致贈慰問金，曾婦設籍嘉縣，涂指示協助聯絡嘉縣社會局，幫助受災戶申請醫療費用補助。此外，痛失五歲兒子的翁父，老家在中埔鄉裕民村，村長翁永德昨也致贈慰問金與白米等物資，並為翁家發起募款，盼各界伸援手，翁永德聯絡電話：0932878996。