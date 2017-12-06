〈中部〉LED路燈擾生長 臨路黑豆不結果

2017-12-06

黑豆田屆採收 臨路側仍綠意盎然

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣正分區換裝LED路燈，雖照明度增強，對用路人安全更有保障，卻苦了路旁農友，以新港鄉嘉一六六線旁黑豆田為例，採收期到了，但臨路部分因路燈照射還綠意盎然的奇特景象，嚴重影響收成，讓農友苦不堪言。

嘉縣府︰會請廠商裝設作物光害防炫罩

縣府建設處長林永福強調，已與LED路燈承包商研議，只要民眾或農友反映路燈會影響到生活作息或農作物生長，就會請廠商儘速裝設作物光害防炫罩，解決民怨。

農委會台南區農業改良場副研究員吳昭慧說，歷經九年雜交育種於今年四月正式命名的「台南十一號」黑豆，具短日照特性，因而如果田邊有路燈，將明顯降低其產量，必須設法解決路燈影響生長的問題。

陳姓農友說，作物受LED路燈照射，夜間照常生長，看似枝葉茂盛、生機盎然，但開花結果率相當低，即路燈照射區段根本沒有什麼收成，政府不應漠視，應儘速改善。

縣府農業處長林良懋表示，當初在更換LED路燈協調會上，農業處就建議臨農田路段應加裝作物光害防炫罩，因而由縣府發包施作部分都有加裝，但由各鄉鎮市公所裝設的路燈則大多未裝防炫罩，致出現光害影響作物生長現象，尤其豆科作物與採種用空心菜，更是損失慘重。

林良懋說，目前已知朴子、新港、布袋等鄉鎮市都有農田路燈光害問題，因而函請各公所調查光害概況，回報農業處彙整後，再由縣府秘書長召集相關局處開會研商，早日全面性解決路燈光害。