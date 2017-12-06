〈中部〉中央補助收購花生 雲縣府加碼

2017-12-06

〔記者林國賢、陳燦坤／雲林報導〕二期花生價格跌跌不休，農糧署昨公告啟動「購儲」五百噸帶殼花生，每公斤補助運費、工資、倉儲費用二元；雲林縣政府同步宣布加碼補助參與購儲農民每公斤三元，緩解產銷壓力，穩定花生價格。

參與購儲農民 每公斤補助3元

雲林花生種植面積約一萬一千多公頃，上月元長、東勢等鄉鎮斜紋夜盜蟲肆虐，重創當地花生產量，農民原預估價格會上漲，但是進入採收期後，其他地區花生因氣候適合，平均產量反而增七％，加上坊間傳言國外花生進口，導致價格跌跌不休，上週一度下跌到每公斤五十元左右，引起農民恐慌。

雲林縣議員蔡岳儒表示，部分農民花生受到病蟲害侵襲，產量已經大不如前，又遇價格下跌影響，整季辛苦卻面臨血本無歸困境，經向行政院雲嘉南聯合服務中心陳情，獲得農糧署善意回應。

蔡岳儒說，農糧署公告「一○六年國產落花生購儲措施」，全國收購目標量為國產帶殼花生五百公噸（不含黑金剛品種），每單位申購儲量最少廿公噸、最高一百公噸，購儲價格不得低於每公斤五十五元（每台斤三十三元），補助購儲相關工資、倉儲與運費等費用為每公斤二元，。

雲林縣長李進勇表示，農糧署措施只補助購儲團體，雖有助花生價格拉升，但農民未直接受惠，縣府將配合中央購儲措施，每公斤加碼補助三元給參與購儲的農民，緩解產銷壓力，穩定花生價格。

昨天上午十一時農民相繼接獲農會通知，原本無奈賠售花生的農民態度轉趨保守，說要再等幾天看看市場變化情況，再出售花生或參與政府購儲，部分農民在前天以每公斤五十元出售，得知消息相當扼腕，苦笑說已經沒有花生可賣了。