〈南部〉「森里川」計畫 打造20綠色社區

2017-12-05

推動農村再創生 爭取5500萬

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局推動農村地方再創生，今年底將提報中央爭取五千五百萬元，打造二十個社區的生態、文化、產業，成為高雄「森里川」特色。

農業局表示，「森里川」意指森林、里山、溪與川，源自日本「森里川海」理念，以山區森林雲帶「明智利用」，守護部落生態與傳統產業，里山則是淺山地區農民與自然生活互相依存，發展有機、友善環境，並善用小溪、河川，帶動農村產業。

另「明智利用」則指在濕地生態所能承受情況下，對生態資源進行適地、適性、適量的使用。

友善土地 結合生態文化產業

最受矚目的杉林區大愛里日光小林社區，居民主要是原住民大武壠族，原本住在小林村，卻因八八風災衝擊，全村遷至大愛園區，早期生活使用木柴，包括日常煮飯等，連族內祭儀文化，以柴燒製作傳統美食，包括雞酒、粿等，都與木頭密不可分。

居民為保存族人文化與耆老生活智慧，請耆老回到原鄉指導「柴舉」技術；柴舉是大武壠族人早年上山砍木柴，就地取材手作「柴舉」，以方便將木柴背下山。

耆老回鄉指導尋找背柴樹種如羅氏鹽膚木，就地取葛藤綁材，並結合周邊社區樹木修枝，以蒐集每年社區特色產業「柴燒年糕」需要的枝梢柴，促使山林中木柴有效循環利用，重現早年的生活記憶，也帶動社區產業發展。

同樣是大愛里的築夢新故鄉文化產業發展協會推動無毒農業，與農民合作、自創品牌，穩定在地小農收入，今年著重「土壤」改良，運用現地資材，進行落葉堆肥，製作農地有機肥料，草生栽培、無毒耕作。

值得一提的是，社區居民自力興建柴燒披薩窯，保留傳統窯烤方式，將在地特色食材發揮不同以往烹調及調味呈現，展現食在地、少碳環保的觀念，達到友善土地、守護家園。